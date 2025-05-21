Hailey Bieber’in Yaptırdığı Büyü Sosyal Medyada Damga Vurdu! Yanından Hiç Ayırmıyor Çantasında Taşıyor

Hem cildinin güzelliği hem de eşi Justin Biener ile yaşadığı kaoslu evlilik hikayesiyle gündemden düşmeyen dünyaca ünlü yıldız Hailey Bieber, kimsenin bilmediği bir sırrını açıkladı. 12 yaşında yaptırdığı, hiç yanından ayırmadığı 'büyü' sosyal medyaya damga vurdu.

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Hailey Bieber’in Yaptırdığı Büyü Sosyal Medyada Damga Vurdu! Yanından Hiç Ayırmıyor Çantasında Taşıyor

Bir dergi çekiminde çantasının içindekileri gösteren güzel model, 12 yaşından bu yana yanından hiç ayırmadığı ‘sihirli iksiri’ paylaştı. Hailey Bieber'ın 'aşk büyüsü' sosyal medyaya damga vurdu. Güzel model büyü mü yaptırdı? Ne için ve kime yaptırdı? İşte detaylar…

Hailey Bieber’in Yaptırdığı Büyü Sosyal Medyada Damga Vurdu! Yanından Hiç Ayırmıyor Çantasında Taşıyor - Resim : 1

Hailey Bieber, Vogue dergisi için çantasını açtı, çıkanlar herkesi şoke etti. Ağustos ayında bebeğini kucağına alan güzel annenin çantasından 5 telefon, el kremi, uyku bandı, parfüm, bir defter çıktı.

Bieber’ın çantasından çıkan son şey ise herkesi hayrete düşürdü. Güzel model çantasından ‘iksir’ olarak adlandırdığı özel bir büyüyü çıkardı.

Hailey Bieber’in Yaptırdığı Büyü Sosyal Medyada Damga Vurdu! Yanından Hiç Ayırmıyor Çantasında Taşıyor - Resim : 2

'CADI, BENİM İÇİN BÜYÜ YAPTI'

12 yaşında babasının kendisine bu şişeyi verdiğini belirten Bieber, şunları söyledi: Babam beni dağlarda yaşayan bir cadıyla tanışmam için götürdü ve bu iksiri özel olarak benim için yaptı. Bana, genç bir Kanadalı pop yıldızının bana aşık olmasını sağlayacağını söyledi. Teşekkürler baba.

Hailey Bieber’in Yaptırdığı Büyü Sosyal Medyada Damga Vurdu! Yanından Hiç Ayırmıyor Çantasında Taşıyor - Resim : 3

NEDEN 5 TELEFONU VAR?

Genç modelin bu yaptırdığı büyü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bieber 5 telefon taşımasının sebebini ise şöyle açıkladı:

Onları basit işler için kullanıyorum, mesela anonim olarak internette gezmek, yorum yapmak, birilerini gizlice takip etmek, kızların profillerine bakmak, birden fazla hesap açmak gibi şeyler, işte o tarz.

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Kaynak: Haber Merkezi

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