Yıldız Tilbe'den Herkesi Şoke Eden Ölüm İtirafı! Dünyaca Ünlü Futbolcunun İsmini Verdi, Sosyal Medya Yıkıldı

Hem sahne dansları hem açıklamaları hem de birbirinden ilginç kostümleriyle magazin gündemine oturan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, son paylaşımıyla herkesi şoke etti. Ünlü sanatçının ölüm haberini yeni öğrendiği yıldız futbolcu, gündem oldu.

Yıllar boyunca Sezen Aksu ile yaşadığı kavga ile gündeme gelen ve yıllar sonra meslektaşı ile barışan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, yine herkesin konuştuğu bir paylaşıma imza attı.

Sosyal medya hesabı X’te zaman zaman iddialı paylaşımlarıyla anılan Yıldız Tilbe, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın öldüğünü yeni öğrendiğini itiraf etti.

'BUGÜN ÖĞRENDİM'

X hesabından yaptığı paylaşımda ‘Maradona ölmüş, yıllar olmuş. Bugün öğrendim, çok şaşırdım’ ifadesini kullanan Tilbe, takipçilerini büyük şoka uğrattı.

Tilbe’nin paylaşımlarına ‘Bir gün Yıldız gibi olacağım’, ‘Ben de şimdi öğrendim’, ‘Benim olaylara geç kalmışlık’, ‘Sosyal ortamdan uzak kalmış’, ‘Ne güzel futboldan bir haber olmak’ gibi yorumlar yapıldı.

2020’DE ÖLDÜ

Diego Maradona, ölümünden kısa bir süre önce beyin kan pıhtısı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirmiş, doktoru durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi görmesi planlanan 60 yaşındaki efsane futbolcu Maradona 25 Kasım 2020'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.