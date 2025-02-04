Yıldız Tilbe’nin Yüzü Tanınmaz Hale Geldi, Yara Bere İçinde Kaldı, Görenler Dehşete Düştü

Birbirinden ilginç sahne kostümleri, dansları ve kızıl saçlarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, yara bere içinde kaldı. Tilbe, yüzünün son halini paylaşıp takipçileriyle üzüntüsünü paylaştı.

Yıldız Tilbe’nin Yüzü Tanınmaz Hale Geldi, Yara Bere İçinde Kaldı, Görenler Dehşete Düştü

Deli dolu halleriyle bilinen, çoğu zaman birbirinden ilginç açıklamalarıyla öne çıkan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’nin kızıl saçları başına bela oldu. Sahne kostümlerini kendi tasarlayan Tilbe, saçlarını da kendi boyamaya kalkışınca neye uğradığını şaşırdı. Tilbe’nin yüzü yandı, yara bere içinde kaldı.

Yıldız Tilbe’nin Yüzü Tanınmaz Hale Geldi, Yara Bere İçinde Kaldı, Görenler Dehşete Düştü - Resim : 1

Saçlarını kendi boyamak isteyen sanatçının yüzünde kimyasal yanıklar oluştu. Sosyal medya hesabı X üzerinden başına gelen talihsizliği duyuran Tilbe, yüzünün fotoğrafını paylaştı.

Yıldız Tilbe’nin Yüzü Tanınmaz Hale Geldi, Yara Bere İçinde Kaldı, Görenler Dehşete Düştü - Resim : 2

'KİMYASAL YANIK OLDUM'

Tilbe “Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim, kimyasal yanık oldum” dedi. Ünlü sanatçının paylaşımının ardından takipçileri Tilbe’ye destek yorumları yağdı. Tilbe, doktorun kendisine hap ve krem verdiğini söyledi.

Yıldız Tilbe’nin Yüzü Tanınmaz Hale Geldi, Yara Bere İçinde Kaldı, Görenler Dehşete Düştü - Resim : 3

Kaynak: İHA

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