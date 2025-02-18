Yıldız Tilbe’den Yanan Yüzüne İlginç Sansür, Taşların İçinde Kayboldu

Geçen hafta saçına uyguladığı boya sonrasında yüzü yanan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe’nin sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşım görenleri hayrete düşürdü. Tilbe, yanan yüzünü maskeyle sansürledi.

Esma Karayel Esma Karayel
Yıldız Tilbe’den Yanan Yüzüne İlginç Sansür, Taşların İçinde Kayboldu

Kızıl saçları ve birbirinden ilginç sahne şovları ile bilinen ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, saçlarını boyadıktan sonra yanan yüzünün paylaşmış “Bir daha boya sürmeyeceğim, kimyasal oldum” diyerek isyan etmişti.

Görenleri şaşırtan görüntünün ardından Tilbe’den yeni bir paylaşım daha geldi. X hesabı üzerinden paylaşım yapan Tilbe, geçen hafta yanan yüzünü bu kez maske ile gizlemeye çalıştı.

Yıldız Tilbe’den Yanan Yüzüne İlginç Sansür, Taşların İçinde Kayboldu - Resim : 1

Tilbe’nin uzun boncuklarla donanmış, metal görünümlü maskeli sosyal medyada gündem oldu. Yıldız’ın fotoğrafı güne damga vurdu.

Yıldız Tilbe’den Yanan Yüzüne İlginç Sansür, Taşların İçinde Kayboldu - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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