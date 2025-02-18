Yıldız Tilbe’den Yanan Yüzüne İlginç Sansür, Taşların İçinde Kayboldu

Kızıl saçları ve birbirinden ilginç sahne şovları ile bilinen ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, saçlarını boyadıktan sonra yanan yüzünün paylaşmış “Bir daha boya sürmeyeceğim, kimyasal oldum” diyerek isyan etmişti.

Görenleri şaşırtan görüntünün ardından Tilbe’den yeni bir paylaşım daha geldi. X hesabı üzerinden paylaşım yapan Tilbe, geçen hafta yanan yüzünü bu kez maske ile gizlemeye çalıştı.

Tilbe’nin uzun boncuklarla donanmış, metal görünümlü maskeli sosyal medyada gündem oldu. Yıldız’ın fotoğrafı güne damga vurdu.

Kaynak: Haber Merkezi