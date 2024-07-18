Yıldız Tilbe Acı Gerçeği İlk Kez Anlattı: Annem Beni İstememiş, Yüksekten Atlamış

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, dün akşam verdiği konser sırasında, annesi tarafından istenmediğini açıkladı. Tilbe, annesinin yedinci kızı olduğunu belirterek, "'Bu da kız olur' diye beni istememiş. İlaç içmiş, kendini zehirlemiş, yüksekten atlamış ama ne yaptıysa beni düşürememiş. Sonra en son kızı olarak ben doğmuşum" dedi.

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Yıldız Tilbe Acı Gerçeği İlk Kez Anlattı: Annem Beni İstememiş, Yüksekten Atlamış

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, dün akşam verdiği konserde dinleyicileriyle buluştu. Sahnede 59'uncu yaşını kutlayan sanatçı, anne ve babasıyla ilgili yaptığı açıklamayla da hayranlarına duygulu anlar yaşattı.

2. Sayfa'nın haberine göre Tilbe şu ifadeleri kullandı:

"Rahmetli annem altı kız doğurmuş, yedinciye bana hamile kalmış. 'Bu da kız olur' diye beni istememiş. İlaç içmiş, kendini zehirlemiş, yüksekten atlamış ama ne yaptıysa beni düşürememiş. Sonra en son kızı olarak ben doğmuşum."

'BABAM 'SİZİN TIRNAĞINIZI 10 ERKEĞE DEĞİŞMEM' DERDİ'

Tilbe sözlerine " Babam 'Benim her kızım 10 tane erkek eder. Sizin bir tırnağınızı 10 erkeğe değişmem' diyordu hep. Keşke bütün babalar kızlarını öyle sevse. Babam bizi o kadar çok seviyordu ki sonra beni hiçbir sevgi ikna edemedi" diye devam etti.

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