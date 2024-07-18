Bülent Ersoy 'Dünya Güzellerim'den Ayrıldı: Bu Mahellevari Yerde Kalamam

Son haftalarda Safiye Soyman ve Banu Alkan'la birlikte yer aldığı "Dünya Güzellerim Tatilde" programıyla gündem olan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, ani bir kararla programdan ayrıldığını açıkladı. Dün akşam sosyal medyadan vedasını duyuran Ersoy, makyörünün programın yönetim kadrosundan biriyle çekimlerin yapıldığı villadaki uygunsuz davranışları nedeniyle programı bıraktığını söyledi.

Bülent Ersoy, ayrılık kararının nedenini şu yazıyla açıkladı:

“Her zaman şeffaf olmayı yeğleyen bir kişi olarak bu kez yine aynı şeffaflıkla sizlere bir konu hakkında bilgilendirmek istediğim için bu duyuru yazımı kaleme aldım efendim…

"Dünya Güzellerim Tatilde" programında makyör olarak çalışan Tolgahan Karataş’ın sokaktan bulup getirdiği bazı erkeklerle uygunsuz davranış biçimleri içerisinde olduğunu duydum. Bu iş ortamı ve iş etiğine uygun olmayacak davranış biçimlerinden oradaki bazı ekip personelinin de bilgisi olduğunu öğrendim.

'UYGUNSUZ DAVRANDI KOVDURDUM'

Hatta ve hatta bu uygunsuz davranış biçimleri sergilenen ortamda üçüncü kişi olarak yönetim kadrosundan bir kişinin daha bu durumlara eşlik ettiğini biliyorum ama şu anda ismini telaffuz etmek istemiyorum.

Bu davranış biçimleri ile karşı karşıya bırakıldığım için kendisini gece yarısı villadan kovdum ve kovdurdum.

Buradaki bazı kişilerin yönetim noksanlıkları gereği ve başıboş davranış biçimleri sebebiyle bu tarz basit kişilerin bu davranışlarına göz yummaları ya da görmezden gelmeleri sebebiyle daha fazla bu mahallevari ortamda kalamayacağımı Bloom Medya patronu sayın Uygar Ataş beyefendiye ilettim. 11. bölümde kendi finalimi kendim verdim ve programdan ayrıldım. Şimdi evime dönüyorum. Bilgilerinize arz eder, saygılarımı sunarım efendim…

Makyör Tolgahan Karataş ise Bülent Ersoy’un kendisine iftira attığını açıkladı ve yasal haklarını kullanacağını söyledi.