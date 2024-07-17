Ünlü Rapçi Drake'in Malikanesini Su Bastı

Drake'in Kanada'daki milyonlarca dolar değerindeki malikanesini su bastı. Rapçi o anların videosunu paylaştı.

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Grammy ödüllü ünlü rapçi Drake'in sosyal medyada paylaştığı video gündem oldu. Kanada'nın Toronto şehrinde kuvvetli sağanak ve yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Elektrik kesintilerinin yaşandığı şehirde birçok sürücü mahsur kaldı.

Ünlü Rapçi Drake'in Malikanesini Su Bastı - Resim : 1

Ünlü rapçi, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda milyonlarca dolar değerindeki malikesinin son halini paylaştı.

Rapçinin "The Embassy" (Elçilik) adındaki malikanesi, Toronto'nun lüks Bridle Path semtinde bulunuyor.

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