Ünlü Rapçi Drake'in Malikanesini Su Bastı

Grammy ödüllü ünlü rapçi Drake'in sosyal medyada paylaştığı video gündem oldu. Kanada'nın Toronto şehrinde kuvvetli sağanak ve yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Elektrik kesintilerinin yaşandığı şehirde birçok sürücü mahsur kaldı.

Ünlü rapçi, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda milyonlarca dolar değerindeki malikesinin son halini paylaştı.

Rapçinin "The Embassy" (Elçilik) adındaki malikanesi, Toronto'nun lüks Bridle Path semtinde bulunuyor.