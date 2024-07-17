Buse Terim: Boşanınca Hayat Işığım Geri Geldi

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile 10 yıl önce nikah masasına oturduğu Volkan Bahçekapılı, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. İki kız çocuk sahibi olan çiftten sessizliğini bozan ilk kişi Buse Terim oldu.

Boşanma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan influencer, şu ifadeleri kullandı:

"Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz."

'İYİ OLMAMAM İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK'

NTV'de yer alan habere göre Terim, sosyal medya hesabında özel hayatıyla ilgili bir soruya da şöyle yanıt verdi:

"İyiyim, iyi olmamam için de bir sebep yok. En önemlisi sağlığım yerinde. Çocuklarım, dostlarım, ailem yanımda. Bir süreçten geçtim ve hayata yeniden başladım. Unuttuğum şeyleri yeniden yapmaya başladım. Yapmadığım veya keşfetmeyi ertelediğim şeyleri yapıyorum. En önemlisi artık daha çok 'ben' demeyi öğrendiğim bir dönemdeyim. Kendimi yeniden keşfediyorum da diyebiliriz. İçimde unuttuğum enerjimi, hayat ışığımı yeniden kazandım. Bu yüzden de iyiyim ve mutluyum."

'ÇOCUKLAR ETKİLENMEDİ DİYEMEM'

Ayrılık sürecini çocuklarıyla paylaşmakla ilgili bir soru alan Terim, "Evet bir uzman yardımı alarak söyledik. En önemli noktanın bu kararı almamızın sebebinin onlar olmadığını vurgulamamız olduğunu söylediler. Çocuklar bazen bu durumlarda kendilerini suçlayabiliyormuş çünkü. Özellikle bu kararı iki yetişkin olarak kendi sebeplerimiz yüzünden aldığımızı anlattık. Anne baba olarak her zaman yanlarında olduğumuzu özellikle vurguladık. Etkilenmediler diyemem ama süreci benim tahminimden daha sakin atlattılar ve şu anda da gayet iyiler" dedi.