'Kirli Sepeti'nde Şoke Eden Veda! Dizinin Neşesi Gidiyor

Televizyon kanalı NOW’ın ikinci sezonuna hazırlanan dizisi “Kirli Sepeti”nde, 3 karakter yepyeni bir siteye taşınacak. Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği dizide Ayça Bingöl (Bingöl), Ceren Moray (Hayriye), Cansu Tosun (Medine), Rüzgâr Aksoy (Yavuz), Orhan Becerir (İlkkan) ve Aslıhan Kapanşahin (Esma) rol almaya devam edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; MedYapım imzalı dizinin ekibine yeni oyuncular katılırken, Canan karakterini canlandıran Devrim Yakut da projeye veda etti.

AYNI KANAL FARKLI DİZİ

Devrim Yakut’un MedYapım’ın yeni sezonda yine NOW’da yayınlanacak Şakir Paşa ve ailesinin hikayesini anlatacak olan “Harika Çılgınlar” dizisinin ekibine katıldığı öğrenildi. Cem Yiğit Üzümoğlu’nun başrolünü oynayacağı dizinin senaryosu Hande Altaylı imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise “Ru” dizisinin yönetmeni Bahadır Karataş oturacak.