'Kirli Sepeti'nde Şoke Eden Veda! Dizinin Neşesi Gidiyor

NOW ekranlarında yayınlanan “Kirli Sepeti” dizisinin yeni sezonunda, kadroda büyük değişiklikler yapılacak. Birçok yeni transferin yapılacağı projeden bir oyuncu da ayrılıyor.

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'Kirli Sepeti'nde Şoke Eden Veda! Dizinin Neşesi Gidiyor

Televizyon kanalı NOW’ın ikinci sezonuna hazırlanan dizisi “Kirli Sepeti”nde, 3 karakter yepyeni bir siteye taşınacak. Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği dizide Ayça Bingöl (Bingöl), Ceren Moray (Hayriye), Cansu Tosun (Medine), Rüzgâr Aksoy (Yavuz), Orhan Becerir (İlkkan) ve Aslıhan Kapanşahin (Esma) rol almaya devam edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; MedYapım imzalı dizinin ekibine yeni oyuncular katılırken, Canan karakterini canlandıran Devrim Yakut da projeye veda etti.

'Kirli Sepeti'nde Şoke Eden Veda! Dizinin Neşesi Gidiyor - Resim : 1

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Devrim Yakut’un MedYapım’ın yeni sezonda yine NOW’da yayınlanacak Şakir Paşa ve ailesinin hikayesini anlatacak olan “Harika Çılgınlar” dizisinin ekibine katıldığı öğrenildi. Cem Yiğit Üzümoğlu’nun başrolünü oynayacağı dizinin senaryosu Hande Altaylı imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise “Ru” dizisinin yönetmeni Bahadır Karataş oturacak.

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