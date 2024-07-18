Yönetmenin Görevine Aniden Son Verilmişti... Arka Sokaklar'ın Yeni Yönetmeni Belli Oldu

Fenomen dizi Arka Sokaklar 17 yıldır izleyiciyle buluşuyor. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar'ın yeni yönetmeni belli oldu.

Kanal D ekranlarında yıllardır yayımlanan Arka Sokaklar, 19'uncu sezonuna hazırlanıyor. Dizinin yeni yönetmeni Baran Özçaylan olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Ağustos'un ikinci haftasında izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

ESKİ YÖNETMEN NEDEN AYRILDI?

Arka Sokaklar dizisinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılmıştı. Orhan Oğuz, gazeteci Birsen Altuntaş'a yaptığı açıklamada, "Diziyi ben bırakmadım. Şaşkınlık içindeyim ve kırgınım. Toplantıya çağrıldım. Bana 18 yıl sonra dizide format değişikliğine gidileceği söylendi. Nedenini sormadım bile ve toplantıdan ayrıldım" ifadelerini kullanmıştı.