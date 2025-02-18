Metin Akpınar'ın Kızı Duygu Nebioğlu’ndan Babasına Büyük Rest, 'Her Şeyi Öğrendim' Dedi Gemileri Yaktı

Zeki Alasya- Metin Akpınar filmlerinin başrolü, usta oyuncu Metin Akpınar’ın babalık davası magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşmüş, Akpınar’ın yıllar sonra gençlik aşkı Suphiye Orancı ile yaşadığı ilişkiden Duygu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

DNA testi ile Metin Akpınar’ın kızı olduğunu ispatlayan Duydu Nebioğlu, Akpınar’a açtığı 10 milyon liralık tazminat davası sürerken sosyal medya hesabından kafaları karıştıran ve merak uyandıran bir paylaşıma imza attı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Nebioğlu, “Her şeyi öğrendim, sadece onu bil, ah Metin ah” dedi. Nebioğlu’nun paylaşımı sonrasında gözler Akpınar hakkında neyi öğrendiğine çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi