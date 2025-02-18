Çocuklar Duymasın'ın Yıldız Oyuncusu Hayatını Kaybetti
Çocuk Duymasın'da canlandırdığı 'Seyyar Tayyar' rolüyle hafızalara kazınan 77 yaşındaki usta oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya, akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
“Laz Vampir Tirakula, “Cumalı Ceber”, “Çocuklar Duymasın”, “Hıçkırık”, “Arka Sıradakiler”, “Bir Yusuf Masalı” gibi dizilerde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan, ‘Seyyar Tayyar’ karakteriyle bilinen ünlü oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya, hayatını kaybetti.
İstanbul Pendik’te bir hastanede akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören 77 yaşındaki usta oyuncunun ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurdu.
Emin Gümüşkaya ağabeyimizi kaybettik maalesef…Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü…Allah rahmet eylesin,başımız sağolsun.🙏 pic.twitter.com/vcMiwrcoI6— zaferalgoz (@zaferalgoz) February 18, 2025
Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran Alagöz “Emin Gümüşkaya ağabeyimizi kaybettik maalesef. Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah, rahmet eylesin, başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.
EMİN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?
10 Ocak 1948'de İstanbul’da doğan Muhammed Emin Gümüşkaya Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra önemli projelere imza attı.
1964'te Bursa Halkevi’nin Oda Tiyatrosu’nda Orhan Asena‘nın 'Kapılar' adlı oyununda 'Topal' rolüyle tiyatroya adım atan Gümüşkaya, çok sayıda tiyatro ve dizi filmde rol aldı.
1999 - 2001 yıllarında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yapan usta oyuncu, 2002'de Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu.
'Çocuk Duymasın'da canlandırdığı 'Seyyar Tayyar' rolüyle hafızalara kazınan Gümüşkaya’nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Kaynak: Haber Merkezi