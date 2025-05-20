Ünlü Sanatçı Nazan Öncel'in Kalbine Stent Takıldı

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Nazan Öncel, 8 Mayıs'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Sağlık durumu hakkında merak edilen bir açıklama yapan 69 yaşındaki şarkıcı, kalp çarpıntısı nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve anjiyo işlemi sırasında iki stent takıldığını açıkladı.

Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşadığı sağlık sürecini ve hastane deneyimini şu şekilde anlattı:

"Her şey bir kalp çarpıntısı ile başladı. Anjiyo derken nur topu gibi iki stentimiz oldu. İyiyiz diyelim, iyi olalım. Bünyeyi biraz neşeye alıştırmak lazımmış meğer."

Sanatçı, hastaneye kaldırılmadan önce ambulansla hastaneye giderken kedisi Türkan'a "Bekle beni, sana geleceğim" dediğini ve sabah saatlerinde eve döndüğünde kedisinin kendisini kapıda karşıladığını da belirtti.

Geçmiş olsun dileklerini ileten tüm sevenlerine teşekkür eden Nazan Öncel, konserini ertelediğini ve biletlerin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Öncel, konser için dinleyicilerinden özür dileyerek, "Yarın akşamki konser için bir özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi