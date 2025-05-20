Özcan Deniz'den Ağabeyine Şoke Eden Suçlama... '35 Yıl Beni İstismar Ettin'

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı kriz tırmanırken, şoke eden bir gelişme yaşandı. Özcan Deniz ağabeyine dehşete düşüren suçlamalarda bulunarak "35 yıl beni sömürdün, istismar ettin" dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Özcan Deniz'den Ağabeyine Şoke Eden Suçlama... '35 Yıl Beni İstismar Ettin'

En son "Kızıl Goncalar" dizisiyle ekran karşısına çıkan ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 22 yıldır menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı krizle uzun süredir magazin gündeminden düşmüyor. Önce iş konusunda ağabeyiyle anlaşamayan, ardından da eşi Samar Dadgar ile kendi ailesinde yaşanan krizde eşinin yanında olan ünlü isim, tüm gemileri yaktı. Ercan Deniz ile iş ilişkisini sonlandıran ve kamuoyu önünde büyük bir kavgaya tutuşan Özcan Deniz, bu süreçte kalp spazmı dahi geçirdi.

Ağabeyini çalmakla suçlayan şarkıcı, birbirlerine açtıkları tapu davalarıyla mahkemelik olup yine karşılıklı olarak tedbir ve koruma kararları aldırdı. Annesinin ve kız kardeşinin de duruma çok üzüldüğüne dair açıklamalar yaptığı Deniz, ailesiyle olan kavgasında geri adım atmıyor. Annesi dahil tüm ailesini sildiğini açıklayan şarkıcı, son olarak bir açıklama daha yaparak Ercan Deniz hakkında dehşete düşüren suçlamalarda bulundu.

Özcan Deniz'den Ağabeyine Şoke Eden Suçlama... '35 Yıl Beni İstismar Ettin' - Resim : 1

'BENİ YAŞINDA ÇOCUĞUMLA TEHDİT ETTİN'

Doğum günü sonrası sosyal medya hesabından birçok paylaşım yapan Özcan Deniz, şimdiye dek hep savunmak istediği ağabeyinin artık kendisine bu şansı tanımadığını söyledi. Ağabeyine "Çok ah var üstünde, çok haram yedin. Gırtlağına kadar suça ve günaha batmış bir suçlusun" diye seslenen şarkıcı, uzaklaştırma ve koruma kararı olmasına rağmen ağabeyinin kendi evine izinsizce girdiğini söyledi. Deniz, bir daha kendisi evde değilken gelmemesini ve eşini rahatsız etmemesini söylediği ağabeyine "Sen beni 7 yaşındaki çocuğumla tehdit etmiş bir karaktersizsin" dedi.

Özcan Deniz'den Ağabeyine Şoke Eden Suçlama... '35 Yıl Beni İstismar Ettin' - Resim : 2

Ağabeyi Ercan Deniz tarafından yıllarca sömürüldüğünü söyleyen şarkıcı, "35 yıl beni sömürdün, istismar ettin. İşlediğin bütün suçları ahlaksızca ekranlara çıkıp bana yıkmaya çalıştın kendini rüsva ede ede" diye seslendiği ağabeyinin bir suçlu olduğunu öne sürdü. Ünlü isim, tüm kazançlarına çökmeye çalıştığını iddia ettiği ağabeyini yıllarca kolladığını vurguladı. Özcan Deniz, "Senin gibi bir vasıfsızı ben bunca yıl kollayarak, maskeleyerek kendi canavarımı yarattım" diyerek kendisinin de bu yüzden suçlu olduğunu ifade etti.

'SAHTE İMZALARLA HER ŞEYİMİ ALDIN'

Ağabeyinin, eşi Samar Dadgar'a da küfür ve hakaret ettiğini ileri süren Özcan Deniz, sahtecilikle de suçladığı Ercan Deniz'e "Tapudan eski karınla beraber bana vermen gerekenleri vermeden bir evimi daha çalıp kaçtın. Sahte imzalarla şirketi ve tüm kazanımlarımı üstüne aldın. Bugün doğum günümü özellikle seçip huzur bozmak için benim evden çıkışımı sokak köşesinde korkakça bekleyerek, çıktığım an meskenime daldın ve yanındaki elin adamının yanında karıma küfür ettin" sözleriyle seslendi.

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