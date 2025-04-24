Depremden Etkilenen Özcan Deniz ve Eşi Samar Dadgar Deprem Korkusuyla Geceyi Çadırda Geçirdi

İstanbul’da meydana gelen en büyüğü 6,2’lik deprem olmak üzere yaşanan çok sayıda depremin ardından vatandaşlar yeşil alanlara akın etti. Geceyi parklarda, araçlarda ve kurdukları çadırlarda geçirirken, ünlü sanatçı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar da önlem amacıyla bahçelerinde kurdukları çadırda sabahladı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Depremden Etkilenen Özcan Deniz ve Eşi Samar Dadgar Deprem Korkusuyla Geceyi Çadırda Geçirdi

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında meydana gelen İstanbul’da oldukça etkili olan en büyüğü 6,2’lik çok sayıda deprem başta İstanbul olmak üzere çevre kentlerde de etkili oldu.

151 KİŞİ YARALANDI

Deprem anında panik yaşayan en az 151 vatandaş kendini yüksek yerlerden dışarı atarak yaralanırken, yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre içerisinde vatandaşların yaşadığı herhangi bir binada yıkım yaşanmadı. Kentin çeşitli noktalarındaki kimi metruk binalarda ise çökmeler yaşandığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKLARDA GEÇİRDİ

Yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar tedirginlikle kendilerini sokaklara atarak, güvenli alanlarda beklemeye başlarken akşamın ilerleyen saatlerinde bazı vatandaşlar evlerine geri girmeyi tercih ederken, bazı vatandaşlar ise araçlarında, parklara kurdukları çadırlarda ya da belediyelerin açtığı tesislerde geçirmeyi tercih etti.

ÜNLÜ İSİM GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRDİ

Bu isimler arasındaki ünlü sanatçı Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar da vardı. Samar Dadgar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla geceyi evlerinde değil evlerinin bahçesine kurdukları çadırda geçirdiklerini duyurdu.

Dadgar paylaştıkları fotoğraflardan birinde eşi Özcan Deniz’e de yer verirken bu fotoğrafa “Bahçede çadırda uyumak” notunu düştü.

Dadgar paylaştığı ikinci fotoğrafta ise yalnızca kendisine yer verirken, bu fotoğrafa ise “ama nasıl uykum var” notuyla paylaştı.

Depremden Etkilenen Özcan Deniz ve Eşi Samar Dadgar Deprem Korkusuyla Geceyi Çadırda Geçirdi - Resim : 1

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