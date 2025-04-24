İstanbullular Çadırlarda, Araçlarda, Camilerde Sabahladı

İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Şehir genelinde panik havası hakim olurken, binlerce vatandaş geceyi evlerinde değil, açık alanlarda, çadırlarda, araçlarında ve hatta camilerde geçirmeyi tercih etti.

Depremin hemen ardından sokaklara dökülen İstanbullular, kendilerini güvenli gördükleri yeşil alanlara attı. Küçükçekmece, Başakşehir, Kağıthane, Pendik ve Fatih gibi birçok ilçede parklar adeta kamp alanına dönüştü. Vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte kurdukları çadırlarda ateş yakarak soğuktan korunmaya çalıştı. Kimi araçlarını güvenli liman bildi, kimi de battaniyeleriyle camilere sığındı.

"Mecbur buradayız" diyen 3 çocuk babası Ahmet Akdo, sanayide çalışırken hissettiği sarsıntının şiddetinden dolayı ailesiyle birlikte çadır kurduklarını söyledi. Başakşehir Millet Bahçesi'nde bulunan Akdo, "Evimize giremeyiz, çocuklar çok korktu" dedi.

Kağıthane Sadabat Mesire Parkı'nda da benzer bir tablo vardı. Aileler çadır kurup ateş yakarken, çocuklar oyun oynayarak korkularını atlatmaya çalıştı. Emrullah Gümüş, "Çocuklar eve girmek istemiyor. 1-2 günü böyle geçireceğiz" derken, İsmail Şenocak ise sosyal medyada yayılan söylentilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi: "Gece 19.30'da deprem olacak diyorlar. İnsanları korkutuyorlar."

Fatih ilçesinde ise bazı vatandaşlar parklara çadır kurarken, bazıları camilere yöneldi. Şehzade Camii, gece boyunca açık tutularak depremzedelere kucak açtı. Camide uyuyan vatandaşlar, hem deprem korkusundan hem de soğuktan korunmaya çalıştı.

Pendik'te ise manzara daha farklıydı. Parklara akın eden vatandaşlardan bazıları kedileriyle çadırlarda, bazılarıysa kamyonet kasasında geceyi geçirdi. Zafer Küçümen, "İki kedimiz var, onlar da bizimle yatmayı seviyor" diyerek çadırın içinde ailece beklediklerini söyledi. Kamelyaya naylon branda çekerek kendi yöntemiyle önlem alan Karadenizli vatandaş İdris Suldan ise, "Fındık bahçelerinde öğrendiğimiz yöntemle bu geceyi geçirmeye çalışacağız" dedi.

Bir başka vatandaş, Talip Koçak, 1999 depreminin ardından edindiği deneyimle hızlıca çadırını alarak ailesini dışarı çıkardığını belirtti. "O korkuyu tekrar yaşadım, bu yüzden çocuklarım güvende hissetmeden eve dönmeyeceğiz" diye konuştu.

Uzmanlar, korkunun panik yaratmaması, bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan alınması ve özellikle sosyal medya üzerinden yayılan söylentilere karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

Kaynak: DHA-İHA