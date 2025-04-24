İstanbullu'ya Uyku Yok! Geceyi Sokakta Geçiriyorlar

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde depremin ardından evlerine girmek istemeyen vatandaşlar, parklara ve sahillere giderek çadır kurdu. Bazı vatandaşlar ise geceyi parkın kenarına park ettikleri arabalarında oturarak geçiriyor. Havanın akşam saatlerinde soğuması ile bazı vatandaşlar ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

'BU GECEYİ ATLATALIM...'

Parkta çadır kuran Engin Bozan ise, "Depreme iş yerinde yakalandım. Sultangazi’de oturuyorum. Panik olduk. Çok şiddetliydi. Allah beterinden korusun. Ben de Adıyamanlıyım. Bizler daha büyük bir felaket atlattık çok şükür. Çocuklar çok rahatsız oldu o yüzden bu gece buradayız. Kamp yapacağız. Yemek yapıyoruz. Bu geceyi atlatalım, yarından itibaren evimize geçeriz" dedi.

Çadır kurarak geceyi parkta geçireceğini söyleyen bir başka vatandaş Fatma Nabikoğlu, "Evdeyken yakalandık. Çok şiddetli ve korkutucuydu. Rabbim kimseye yaşatmasın. Çadır kurduk. Bu duruma hazırlığımızı yapmıştık" diye konuştu.

Eşi ve çocuğuyla parka gelen ve geceyi çadırda geçireceğini söyleyen Emrullah Gümüş, "Çocuklar eve girmek istemiyor. 1-2 günü böyle atlatacağız. İşten de bize izin verdiler. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

'SÖYLENTİLERLE İNSANLARI TEDİRGİN EDİYORLAR'

Geceyi parkta kurdukları çadırlarında geçireceklerini ifade eden İsmail Şenocak da, "İnşallah artık olmaz. Bir an önce evimize geçeriz. Söylenti insanları tedirgin ediyor. Şu an bir şey yok ama olacağı varsa burada da olur. Çadırda kalacağız" dedi.

Cemil Şenocak isimli vatandaş ise, "Sadece bir şeyden şikayetçiyim. Çok yaygara çıkartıyorlar. Bu saatte deprem olacak diyorlar. İnsanları tedirgin ediyorlar. Sosyal medyada bunları yaymazsak, insanlar daha çok tedirgin olmaz. Sadece korkumuz o. Oğlum arayıp eşime anne evden çıkma 19.30’da deprem olacak diyor. Eskisi gibi birisi ortalığı karıştırmak mı istiyor ne yapıyor bilmiyorum. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Devletimizden Allah razı olsun. Geldiler, yanımızdalar. Korkumuzdan evlere giremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA-İHA