Depremin Ardından Kaçış Başladı! İstanbullular Şehri Terk Ediyor

İstanbul’un Silivri açıklarında saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem kentte büyük paniğe neden oldu. Ardından saat 15.12’de Marmara Denizi’nde 4.9 büyüklüğünde ikinci bir depremin daha yaşandığı açıklandı.

OKULLAR İKİ GÜN TATİL EDİLDİ

Peş peşe gelen depremlerin ardından İstanbul’da okulların 2 gün tatil edildiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanlığının çalışmalarına destek verme açısından bu kararı verdikleri açıkladı.

Depremin ardından okulların da tatil edilmesiyle İstanbullular kentten ayrılmaya başladı. Özellikle akşam saatlerinde şehrin çıkış noktalarında yoğunluk yaşandı. Şehirden ayrılanların oluşturduğu trafiğin özellikle Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu üzerinde Ataşehir'den itibaren yoğunlaştığı görüldü.

Trafik akışı İstanbul'un çıkış noktasında durma noktasına gelirken, yoğunluk Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli il sınırındaki Sevindikli sapağına kadar devam etti. Sevindikli sapağındaki yoğunluk, trafikteki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA-İHA