Kandilli'den İlk Rapor Geldi: İşte İstanbullu'nun Depremi Hissettiği Şiddet

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, bugün Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin hazırladığı ön değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Rapora göre depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde, 40.8327°K enlem ve 28.2267°D boylamında yer alırken, odak derinliği 15.2 km olarak ölçüldü. Bu, sarsıntının “sığ odaklı” olarak nitelendirilmesine yol açtı​.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

KRDAE, depremden sadece 6 dakika sonra AFAD’a ve bölgedeki diğer resmi kurumlara tsunami uyarısı mesajı gönderdiğini açıkladı. Uyarının ardından Marmara Denizi’nde bulunan çeşitli istasyonlarda deniz seviyesi değişiklikleri kaydedildi. Silivri, Marmara Ereğlisi, Erdek, Esenköy ve Şarköy’de 2 ila 6 santimetre arasında deniz seviyesi farklılıkları gözlendi​.

İlgili depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de

sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir. Gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel

olarak teyit edilmiştir. Bu uyarı 16:53 itibarı ile tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair mesaj ile

sonlandırılmıştır.

Tsunami uyarısı, saat 16:53 itibarıyla tehlikenin geçtiğine dair mesajla sonlandırıldı​.

MERKEZDE HİSSEDİLEN ŞİDDET DERECESİ 8

Depremin merkezine en yakın ilçe Silivri olurken, onu Marmara Ereğlisi, Büyükçekmece ve Beylikdüzü izledi. İstanbul il merkezine olan uzaklık ise yaklaşık 69 kilometre olarak ölçüldü​.

KRDAE’nin hazırladığı tahmini şiddet dağılım haritasına göre, deprem merkezinde hissedilen şiddet derecesi VIII (8) olarak belirlendi. Bu, oldukça kuvvetli sarsıntı anlamına geliyor​.

TARİHSEL ARKA PLAN

Raporda, İstanbul’un Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun batı uzantısında yer aldığı ve bu hattın tarih boyunca yıkıcı depremler ürettiği belirtildi. Özellikle 1509, 1766 ve 1999 depremleri, Marmara fay segmentinin büyük sarsıntılar yaratma potansiyelini gözler önüne seriyor​.

FAY TİPİ: DOĞRULTU ATIMLI

Odak mekanizması çözümüne göre depremin doğrultu atımlı bir faylanmayla meydana geldiği tespit edildi. Moment tensör ters çözüm yöntemine dayanan analizde, fayın 13 km derinlikte kırıldığı ifade edildi​

VATANDAŞLARA UYARI

Kandilli Rasathanesi, kıyı bölgelerde yaşayan vatandaşlara yönelik uyarılarda da bulundu. Deniz suyunun ani şekilde çekilmesinin, tsunami tehlikesinin ilk habercisi olabileceği belirtilirken, böyle bir durumda derhal yüksek yerlere çıkılması tavsiye edildi. Açık denizde ise kıyıya dönmek yerine, mümkün olduğunca açık sulara yönelmenin daha güvenli olacağı vurgulandı​.

Kaynak: Haber Merkezi