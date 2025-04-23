Bakan Tunç’tan Önemli Açıklamalar: ‘Yargı Süreklilik Esasıyla İşliyor, Gündemimizde Af Yok’

Haber Merkezi/ANKARA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis’in 105. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul’da meydana gelen depremler sonrası cezaevleri ve adliyelerin durumu hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapılarda herhangi bir hasar olmadığını belirtti. “Herhangi bir aksama olmadan duruşmalar devam edecek” diyen Tunç, yargı süreçlerinin süreklilik ilkesiyle ilerlediğini vurguladı.

DEM İLE GÖRÜŞME YARIN

Bakan Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Koçyiğit ile 24 Nisan Çarşamba günü saat 10.30’da Adalet Bakanlığı’nda bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı. Görüşmede hasta tutuklular, koşullu salıverme sorunları ve cezaevlerindeki uygulamalara ilişkin taleplerin ele alınacağını söyledi. “Görüşme sonrasında kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacak” ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE'

Tunç, İmralı’dan terör örgütüne yönelik gelen silah bırakma ve fesih çağrısının önemine de dikkat çekti. “Eğer bu çağrı yerine getirilirse, ülkemiz için yeni bir dönemin kapıları aralanacak” diyen Tunç, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe yönelmesi için tüm siyasi aktörlerin sorumluluk taşıdığını belirtti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN FESHİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 4 Mayıs’ı işaret eden açıklamaları hatırlatılan Tunç, terör örgütü PKK'nın karar alma sürecinde devletin bir muhatap olmadığını, ancak sürecin kısa sürede olumlu sonuçlanmasını umut ettiklerini dile getirdi. Bakan Tunç, “Ne kadar erken silahlar bırakılırsa, Türkiye'nin huzuru o kadar erken tesis edilir" dedi.

'GÜNDEMİMİZDE AF YOK'

Bakan Tunç, yargı paketlerine ilişkin değerlendirmesinde, genel af beklentilerine net yanıt verdi. “Gündemimizde af söz konusu değil" diyen Bakan Tunç, ancak hasta tutuklular, doğum yapan kadınlar ve yaşlı hükümlüler için özel infaz düzenlemeleri içeren bir yargı paketi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bakan Tunç, ceza adaletine uygun, insani ve hakkaniyetli bir düzenleme hedeflediklerini ifade etti.

AHMET MİNGUZZİ DAVASI

14 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi’nin davasına da değinen Tunç, olayın çok yönlü ele alındığını, suça sürüklenen çocuk sayısına göre örgüt kapsamının gündeme gelebileceğini söyledi. Ayrıca ceza sorumluluğu yaş aralıklarının yeniden değerlendirilmesinin mümkün olabileceğini belirtti. Bakan Tunç, “Çocuklarımızın suça sürüklenmesini istemeyiz; ancak ceza adaletini de gözetmemiz gerekiyor” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi