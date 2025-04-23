AYM'nin Can Atalay Kararı Okunmuştu... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Sert Çıkış: 'Yok Hükmündedir, Kafalarına Göre İş Yapamazlar'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Resepsiyonu’nda TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’a ilişkin AYM’nin kararının okutulmasına yönelik soruları cevapladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Meclis başkanı da başkan vekilleri de kendi kafalarına göre Meclis'i yönetemez. Yok hükmündedir" dedi.

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AYM'nin Can Atalay Kararı Okunmuştu... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Sert Çıkış: 'Yok Hükmündedir, Kafalarına Göre İş Yapamazlar'

Haber Merkezi/ANKARA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM’de bir resepsiyon verildi. Resepsiyona ev sahibi olarak eşiyle katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk olarak tebrikleri kabul etti. Mermerli Tören Salonu’nda konuklarla sohbet eden Kurtulmuş,TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin kararının Genel Kurul’da okutulmasına yönelik sorularını yanıtladı.

'YOK HÜKMÜNDEDİR'

İşlemin yok hükmünde olduğunun altını çizen Kurtulmuş şöyle konuştu:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, başkan adına Meclis'i yönetirler. Nasıl yönetecekleri de iş tüzükte çok detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Meclis başkanı da başkan vekilleri de kendi kafalarına göre Meclis'i yönetemez. Bunun kuralı var, bunun iç tüzükte detaylı bilgileri var. Özellikle Meclis'e gönderilecek metinler, başkan adına gönderilecek metinler ilgili iç tüzük maddeleri gereğince Meclis'e gönderilir. Eğer böyle bir madde gönderilmediyse, zaten hele hele o gün özel bir gündemle toplanılmış ise ve Allah sağlık sıhhat versin Sırrı Süreyya Önder‘i düşünerek toplanmama, çalışmama kararı almış Meclis'te zaten oturum bitmiştir. Dolayısıyla böyle bir hükmün orada okutulması yok hükmündedir. Dolayısıyla önümüze bakacağız ve gerekli adımları atacağız.”

Kaynak: Haber Merkezi

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