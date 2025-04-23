Tüyleriniz Diken Diken Olacak! İşte İstanbul'daki 6.2'lik Depremin Sesi: 'Sessiz Sakin Başlayıp...'

İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe yol açtı. Vatandaşlar şiddetli sarsıntının ardından korkuya kapılırken, 6.2'lik İstanbul depreminin 7 saniyelik sesi ortaya çıktı. Verileri analiz eden uzman isimler, "Ses, tiz sakin başlayıp ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerjiyi spektral güç yoğunluğu olarak temsil etmektedir" dedi.

Silivri açıklarında yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında büyük bir korku ve paniğe neden oldu. Artçı depremler hala devam ederken, depremin 7 saniyelik sesi ortaya çıktı.

DEPREMİN SESİ KAYDEDİLDİ

Kocaeli Üniversitesi'nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, Silivri açıklarındaki depreme ilişkin sismik verileri analiz etti. Uzmanlar, depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyonun Doğu-Batı bileşeninden elde edilen sismik sinyali işitilebilir forma dönüştürdü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, şöyle konuştu:

'SESSİZ SAKİN BAŞLAYIP...'

"6.2 Mw büyüklüğündeki depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyona ait Doğu-Batı bileşenli deprem sinyali analizi ve işitilebilir ses formu. Ses, tiz sakin başlayıp ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerjiyi spektral güç yoğunluğu olarak temsil etmektedir. Depremin sesi olmaz, titreşim frekansları karakterize edilir ve işitilebilir hale dönüştürülür. Deprem ses fenomeni sismolojide kantitatif bir ölçüt olmayıp, odaktan yayılıp, yer küreyi sarsan sismik dalgaların zemine ulaşmasının farklı bir biçimde tezahürüdür."

Kaynak: İHA

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