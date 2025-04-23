Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koltuğunu Küçük İpek'e Devretti: Milli Eğitim Bakanı'na Okul Bahçeleri İçin Talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Erdoğan, 23 Nisan dolayısıyla temsili olarak koltuğunu İpek Vera Yolcu’ya devretti.

Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhuriyet tarihimizin bu önemli günü sizlere hediye edildi. Cumhuriyet tarihimizin bu önemli günü sizlere hediye edildi. 23 Nisan sadece siz çocukların değil milli iradenin de bayramıdır. Son 23 yılda bu anlayışla ülkemize, milletimize, özellikle de siz çocuklara hizmet etmeye çalıştık. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız. Sizler büyük bir milletin evlatlarısınız. Sizler büyük bir ülkenin vatandaşlarısınız. Sizler aynı zamanda bizim en değerli varlığımızsınız. Bizim için her güldüğünüzde yüzlerinizde açan çiçekleri görmekten daha büyük bir mutluluk kaynağı olamaz. Sizlerin heyecanı, gayreti tebessümü ülkemizin en büyük hazinesidir.

'GELECEKTE BU GÖREVLERDE SİZLER BULUNACAKSINIZ'

Gelecekte bu görevlerde belki de sizler bulunacaksınız. Eğitimde, bilimde, sanatta, ticarette ve diğer alanlarda başarıdan başarıya koşacağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Sizleri seviyorum. Ziyaretiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Siz sevgili çocuklarımızın aziz milletimizin milli egemenlik ve çocuk bayramını gönülden tebrik ediyorum."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NA TALİMAT

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı koltuğuna oturan İpek Vera Yolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun, "Yeni görevinizde ilk icraatınız ne olacak?" sorusu üzerine Yolcu, "Eğitim alanında ilerleme kaydetmek istiyorum. Gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitimine önem vereceğim çünkü bu ülke gençlerin ve çocukların ellerinde yükselecek. Okul bahçeleri beton... Okul bahçeleri çimen olacak. Okul bahçelerinde seralar, kaydıraklar, salıncaklar olacak" dedi. Bu sözler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani beton olmasın, değil mi? Yusuf Bey, talimattır." sözleriyle Yolcu'ya destek verdi.

Başka bir basın mensubunun, gençlere ve çocuklara yönelik TEKNOFEST ve benzer etkinlikleri anımsatıp, bu gibi etkinliklerin artarak hayata geçirilip geçirilmeyeceğini sorması üzerine Yolcu, "TEKNOFEST ve benzeri projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağım. Çocuklar için iyi oluyor. Bilim ve sanat alanında gelişiyorlar ve yeni bilgiler öğreniyorlar" yanıtını verdi.

İpek Vera Yolcu, diğer bir basın mensubunun, "Başka bir ülkenin çocuk cumhurbaşkanı olsa görüşmek istediğiniz hangi ülke olurdu, ne konuşurdunuz?" sorusunu şöyle cevaplandırdı: "Japonya ile konuşmak isterdim. Teknoloji alanında gelişmiş bir ülke. Oradaki robotların ve projelerin nasıl yapıldığını, hangi formüllerin kullanıldığını sorardım. Ülkedeki ağaçlandırma ve çiçeklendirmeyi de çok beğeniyorum, bunu da sorardım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri üzerine Yolcu'ya "Japonya'da en çok hangi ağaç ve çiçekleri seviyorsun?" sorusunu yöneltti. Yolcu, "Sakura ağacını ve çiçeklerini çok seviyorum." karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim İstanbul'da Çam ve Sakura Hastanesi var. Orayı gördün mü? Abe (eski Japonya Başbakanı) ölmeden önce sakurayı göndermişti, biz de yanına çam ağacı dikmiştik. İstanbul'a gittiğinde görmende fayda var" dedi.

Bir başka basın mensubunun, "Sosyal medyaya bir yaş sınırı gelmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Yolcu, "Düşünüyorum. Hatta sosyal medyayı doğru kullanma derslerini de müfredata eklemeyi düşünüyorum" yanıtını verdi.

ÇOCUKLAR ŞARKI SÖYLEDİ, ŞİİR OKUDU, DUA ETTİ

Kabulde, Azra adlı öğrenci, "Fikrimin İnce Gülü" şarkısını söyledi. Şarkının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ses tek kelimeyle muhteşem" yorumunu yaptı. Diğer bir öğrenci "Çanakkale Türküsü"nü söylerken, başka bir öğrenci Nas suresini, farklı bir öğrenci "Bizim Bayramımız" şiirini okudu. Diğer bir öğrenci ise "Kara Kedi" şarkısını seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çocuklara bisiklet armağan edildi. Erdoğan'ın isteği üzerine konuk çocuklardan biri, armağan edilen bisikleti sürdü.

Kaynak: Haber Merkezi