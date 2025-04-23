DEM Parti-Yılmaz Tunç Görüşmesinin Saati Belli Oldu

DEM Parti İmralı heyetinin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile 18 Nisan Cuma günü gerçekleştireceği görüşme, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık sorunu nedeniyle ertelenmişti. DEM Parti heyeti, ardından Bakan Tunç'tan ikinci kez randevu talep etmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyeti ile yarın saat 10.30'da bir araya geleceklerini açıkladı. Görüşmede DEM Parti Meclis Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacak. Bakan Tunç, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüşmede onları dinleyeceğiz, kamuoyuna açıkladıkları bazı hususlar var. Hasta tutuklular ve hükümlülerle ilgili talepleri olduğunu ifade ediyorlar. Yine cezaevlerindeki ceza süresini doldurmuş ama cezaevi gözlem kuralları nedeniyle koşullu salıvermeden yararlanamayan hükümlülerle ilgili bir takım taleplerinin olduğunu ifade ediyorlar. Yarın geldiklerinde bunları dinleyeceğiz, değerlendireceğiz. Yasal çerçeve içerisinde yapılması gereken ne varsa zaten bugüne kadar ilgili kurumlarımız yapıyorlar. Yarınki görüşme sonrasında kendileri kamuoyunu bilgilendireceklerdir.

'HEPİMİZİN İSTEĞİ ÇAĞRIYA CEVAP VERİLMESİ'

Burada hedefimiz terörsüz Türkiye. 40 yıldan bu yana ülkemizin gelişmesinin kalkınmasının önünde en büyük engel olarak terör belası var. Bundan kurtulmanın eşiğindeyiz. Bu ülkemiz için çok önemli. Terör belasından kurtulmayı bütün milletimiz istiyor. Sayın Bahçeli'nin ekim ayındaki konuşmasından sonra, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ortaya koyduğu irade sonrasında DEM Partililerin görüşmeleri gerçekleşti. Terör örgütü ne kadar erken feshedilirse, ne kadar erken silah bırakılırsa ülkemizin huzurlu geleceği de o kadar erken başlamış olur. Dolayısıyla hepimizin isteği bu çağrıya bir an önce cevap verilmesi, terörün feshedilmesi ve 40 yıllık beladan kurtulmuş olmamız."

Kaynak: Haber Merkezi