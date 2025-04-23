Bakanlardan Peş Peşe Açıklamalar: Kaç Artçı Oldu, Kaç Bina Tahliye Edildi, Kaç Yaralı Var?

İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak AFAD'da açıklama yaptı.

'127 ARTÇI MEYDANA GELDİ'

Bakan Yerlikaya, deprem ile ilgili taramaların devam ettiğini, sadece Fatih ilçesinde bir metruk binanın yıkıldığını belirterek, “Bugün Marmara Denizi içerisinde saat 12:49’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha geldi. Yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. Şu ana kadar can kaybı veya yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Acil çağrı hattına 10 bin 84 çağrı geldi. Enkaz ihbarı gelmedi. Gözlemsel olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımızın yapmış olduğu 9 bina ile ilgili tahliye tespitimiz var” dedi

'12 BİNA TEDBİREN BOŞALTILDI'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Mevcut durum itibariyle paniğe gerek yok. Devletimiz tüm birimleriyle teyakkuza geçmiştir. İstanbul depremlerinin ardından 112’ye gelen tasnifi yapılan taleplerde, 378 yapısal ihbar bize ulaştı. Hemen incelemelerimizi yaptık. Metruk bina ile birlikte 12 binamızı tedbiren boşalttık" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, 39 ilçemizde; 484 alanda 271 Psikososyal Destek Ekibi ile şu ana kadar 48 bin vatandaşımıza doğrudan hizmet verdik" açıklamasını yaptı.

'DEPREMDEN 236 VATANDAŞ ETKİLENDİ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Çok şükür depremden direkt etkilenen birincil yaralanmamız olmadı ancak ikincil olarak düşme, atlama veya yıkım korkusundan panik atak geçiren toplam etkilenen 236 vatandaşımız var. Bunların 173 tanesi İstanbul'da, 24 tanesi Tekirdağ ve Sakarya'da, 2 tanesi Yalova'da, Bursa'da da 3 vatandaşımız ikincil olarak etkilendi. Hepsinin durumları iyi, tedavileri devam etmekte. Birçoğu da ayakta tedavi gördü. Bu deprem bize bir uyarı esasında, Allah bu işareti bize veriyor. Hiçbir yıkım veya depremle ilişki yaralımız olmamasına rağmen 6.2'yi bir uyarı olarak kabul edip çok daha hazır hale gelmemiz gerekiyor" dedi.

'ÖĞRENCİ YURTLARIMIZDA SORUN YOK'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da "Öğrencilerimizin yurtlarında herhangi bir sorun yok, kontrollerini yaptık. Öğrencilerimizin durumları gayet iyi, aileleri müsterih olsunlar. Bütün spor tesislerimiz, alanlarımız ve sahalarımız açık, vatandaşlarımızın hizmetinde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi