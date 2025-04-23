Mardinli Şehide Son Veda

Batman’ın Beşiri ilçesinde görevli olan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralanırken; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şehidin cenazesi için Batman’da düzenlenen törenin ardından Mardin’e getirildi. Midyat ilçesi Altıntaş Jandarma Komutanlığında yapılan tören sonrası şehidin cenazesi gözyaşları ve dualar arasında toprağa verildi.

Evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Taş’ın vefatı, ailesi ve yakınlarını derin bir yasa boğdu.

Kaynak: İHA