Gram Altında 5 Bin 500 Lira Depremi!
Ortadoğu’da yükselen tansiyon, küresel altın piyasalarını bir kez daha hareketlendirdi. İsrail’in İran’a yönelik füze saldırısı sonrası altın fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, yatırımcılar yeniden güvenli limana yöneldi. Altın Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay ise gram altının 5.500 TL’ye ulaşacağı tarihi açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim, piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu. Özellikle ons altın fiyatı 22 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesi olan 3.444 dolara kadar çıktı. İstanbul Kapalıçarşı’da ise ons altın 3.432 dolardan işlem gördü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından yatırımcılar hızla altın alımına yönelirken, kuyumcularda hareketlilik dikkat çekti.
ALMAN DEVİNDEN ARALIK TAHMİNİ
Almanya’nın köklü bankalarından Commerzbank, altın piyasasına dair beklentilerini güncelledi. Banka, 2025 yılı için ons altın tahminini 3.000 dolardan 3.400 dolara çıkarırken, 2026 projeksiyonunu ise 3.600 dolar olarak revize etti. Ayrıca, bankanın öngörüsüne göre ons gümüş 37 dolara, platin 1.250 dolara, paladyum ise 1.100 dolara kadar yükselebilir.
PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ BANKASI'NDA
Altın fiyatlarındaki yükseliş sadece jeopolitik gelişmelerle değil, aynı zamanda faiz politikalarıyla da yakından ilişkili. Faiz indirim beklentileri, altına olan talebi artırırken fiyatların yukarı yönlü seyrini destekliyor. Bu durum, yatırımcıların rotasını yeniden altına çevirmesine neden oldu.
'45 GÜN İÇERİSİNDE 4 BİN 500 LİRAYI GEÇEBİLİR'
Piyasadaki bu hareketliliği değerlendiren Altın Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Atalay, ons altında ilk önemli seviyenin 3.500 dolar olduğunu, yıl sonuna kadar bu seviyenin 3.700 dolara çıkabileceğini dile getirdi.
İç piyasada ise gram altının dün 4.285 TL’den işlem görmeye başladığını, gün içinde 4.373 TL ile tarihi bir zirveye ulaştığını belirten Atalay, “Gram altında, Merkez Bankası’nın faiz indirim süreciyle birlikte 45 gün içinde 4500 TL’yi aşabiliriz. Ağustos sonrası 5200 TL, yıl sonunda 5500 TL mümkün” dedi.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 15 HAZİRAN 2025
Kapalıçarşı’da bugün itibarıyla altının güncel fiyatları şu şekilde:
Gram Altın: Alış 4.277 TL – Satış 4.419 TL
Çeyrek Altın: Alış 7.008 TL – Satış 7.209 TL
Yarım Altın: Alış 14.016 TL – Satış 14.419 TL
Tam Altın: Alış 27.946 TL – Satış 28.705 TL