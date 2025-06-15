Gram Altında 5 Bin 500 Lira Depremi!

İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim, piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu. Özellikle ons altın fiyatı 22 Nisan’dan bu yana en yüksek seviyesi olan 3.444 dolara kadar çıktı. İstanbul Kapalıçarşı’da ise ons altın 3.432 dolardan işlem gördü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından yatırımcılar hızla altın alımına yönelirken, kuyumcularda hareketlilik dikkat çekti.