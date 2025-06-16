Bakan Fidan'dan İngiliz Mevkidaşı ile Kritik Temas! İsrail-İran Çatışması Ele Alındı

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ile İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy arasındaki telefon görüşmesinde, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışma ele alındı.

'BİR AN ÖNCE MÜZAKEREYE DÖNÜLMELİ'

Bakan Fidan, gelişmelerin daha büyük bir krize dönüşmesinden endişe edildiğini kaydetti. Çatışmanın bir an önce sona ermesi için diplomatik çabaların artırılması ve nükleer müzakerelere vakit kaybetmeksizin dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA