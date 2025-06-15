Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, GDAÜ Zirvesi'ne Katılacak

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenecek GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katılacak. Arnavutluk Dönem Başkanlığı tarafından belirlenen “Bölgesel İşbirliği ve AB Entegrasyonu Aracılığıyla İstikrar ve Refahın Teşvik Edilmesi” temasıyla düzenlenecek toplantıda, GDAÜ katılımcısı 13 ülkeden Devlet ve Hükümet Başkanları ve Dışişleri Bakanlarının yanı sıra, AB’den temsilciler de yer alacak. Geleneksel olarak yayımlanan Zirve Bildirisi'nde bu sene, sürdürülebilir kalkınma, güvenlik, istikrar ve refahın geliştirilmesinde bölgesel iş birliği ve sahiplenmenin önemine yönelik ortak irade vurgulanacak. Bildiride ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının son bulmasına dönük gayretlerden memnuniyet duyulduğunun ifade edilmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre Fidan, zirvede yapacağı beyanda Türkiye’nin Balkanların ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekerek, bölgede barış ve istikrar ortamının korunmasının Türkiye’nin dış politikasının öncelikleri arasında yer aldığına dikkat çekecek. Bosna Hersek’te ve Kosova’da uluslararası mekanizmalara etkin desteğinin yansıması olarak Türkiye'nin, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ile Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) gibi uluslararası askeri mevcudiyetlere katkıda bulunduğunu ifade edecek olan Bakan Fidan, Türkiye’nin Ekim ayında KFOR komutanlığını yeniden üstleneceğini dile getirecek.

Barış ortamının sürdürülmesinin yalnızca askeri mevcudiyetle mümkün olamayacağına işaretle kapsayıcı ve yapıcı diyaloğun önemli olduğunu ifade etmesi beklenen Fidan, bu çerçevede Türkiye’nin Belgrad-Priştine Diyaloğu’na destek vermeyi sürdürdüğünü belirtecek. Fidan, Türkiye’nin bölge ülkeleriyle kurduğu Türkiye-Bosna-Hersek Sırbistan Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan gibi istişare mekanizmalarıyla da bölge içinde yapıcı ve kapsayıcı diyaloğa katkı sağladığını vurgulayacak. Bakan Fidan, Bölge ülkelerinin geleceğinin birbirine bağlı olduğuna atıfla, GDAÜ çatısı altında bölgesel iş birliğinin sürdürülmesinin ve bağlantısallığın güçlendirilmesinin öneminin altını çizecek. Türkiye’nin Balkan ülkelerine yatırımlarının toplamda 20 milyar dolara ulaştığını ve Türk şirketlerinin inşaat, enerji, altyapı, turizm ve imalat dahil birçok sektörde faal olduğunu dile getirecek olan Fidan, TİKA vasıtasıyla bölge ülkelerinde okullar ve hastaneler inşa edildiği ve ortak tarihi mirasa ait yapıların yenilendiğini ve çeşitli kurumlar marifetiyle burslar ve akademik değişim programları sunularak bölgenin insani kalkınmasına katkı sağlandığını anlatacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İÇİN MÜZAKERE VURGUSU

Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barış için diplomasi ve kapsamlı müzakerelerin tek yol olduğunu vurgulayacak olan Fidan, Gazze’de yaşanan insani felaket karşısında uluslararası topluma adil ve kalıcı barışın tesisine destek çağrısında bulunacak. Bakan Fidan’ın İsrail’in İran’a yönelik son saldırılarının Orta Doğu’da istikrarı ve küresel barışı tehdit ettiğini belirtmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA