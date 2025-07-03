Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı

SATIŞLARDAKİ DÜŞÜŞ, ZARARLA KAPANAN YILI GETİRDİ

Geçtiğimiz yıl satış gelirlerinde 100 milyon sterlinlik azalma yaşayan Clarks, yılı 39 milyon sterlinden fazla zararla kapattı. Şirket, bu mali tabloya karşı tasarruf ve yeniden yapılanma politikalarını hızlandırdı.