Ünlü Ayakkabı Devinden Şok Hamle: 1200'den Fazla Kişi İşten Çıkarıldı
Satış gelirlerindeki büyük düşüşün ardından İngiliz ayakkabı devi Clarks, maliyetleri azaltmak ve yeniden yapılandırma sürecini hızlandırmak amacıyla 1.252 çalışanını işten çıkardı. Şirket, 2025’i toparlanma yılı ilan etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü İngiltere merkezli ayakkabı markası Clarks, yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle bin 252 çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı. Şirket, 2024’teki ciddi gelir kaybı sonrası verimliliği artırma planı çerçevesinde bu adımı attığını duyurdu.
SATIŞLARDAKİ DÜŞÜŞ, ZARARLA KAPANAN YILI GETİRDİ
Geçtiğimiz yıl satış gelirlerinde 100 milyon sterlinlik azalma yaşayan Clarks, yılı 39 milyon sterlinden fazla zararla kapattı. Şirket, bu mali tabloya karşı tasarruf ve yeniden yapılanma politikalarını hızlandırdı.
GEÇİCİ YÖNETİMDE YENİ DÖNEM PLANLANIYOR
Nisan 2024’te CEO Jon Ram’ın görevinden ayrılmasının ardından, Clarks yönetimi geçici bir kurul tarafından devralındı. Yeni yönetim, 2025’i toparlanma ve sürdürülebilir büyüme yılı olarak planlıyor.
Şirketin paylaştığı faaliyet raporunda; özellikle mağazalardaki varlıklar ve ekipmanların değer kaybının, bilançoyu olumsuz etkileyen başlıca nedenler arasında yer aldığına dikkat çekildi.
Clarks yönetimi, küresel piyasalardaki belirsizliklerin yanı sıra tüketici harcamalarındaki düşüşün de bu süreci hızlandırdığını belirtti.