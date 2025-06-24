Belediye Başkanı Yeni Haritayı Açıkladı: Komşu İlçelere Göz Dikti, Büyükşehir Hayali Kriz Yarattı
Osmaniye Belediye Başkanı’nın büyükşehir olma hayali, iki komşu ilçeyi istemesiyle krize dönüştü. Başkan Çenet'in paylaştığı yeni harita ortalığı karıştırdı. Hatay’a bağlı Dörtyol ve Erzin’i Osmaniye’ye dahil eden temsili harita, bölge halkını ikiye böldü.
Kaynak: İHA
Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in büyükşehir olma hedefiyle Hatay’a bağlı Dörtyol ve Erzin ilçelerini Osmaniye sınırlarına dahil etme önerisi bölgede tartışma yarattı. Sosyal medya üzerinden paylaştığı temsili haritayla bu iki ilçeyi Osmaniye’ye dahil eden Başkan Çenet’in çıkışı hem Osmaniye’de hem Hatay’da gündem oldu.
"TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE GİRMESİNDEN DAHA ÖNEMLİ"
Başkan Çenet söz konusu paylaşımda, "Osmaniye'miz "Büyük bir Adım' atmaya hazırlanıyor. Buradan şunu hemen ifade etmek gerekir ki Osmaniye'mizin Büyükşehir olması ilimiz için Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesinden çok daha önemlidir. Tarihi ve kültürel köklerimizin sürekliliği olan Erzin ve Dörtyol'un da "ana şehir" Osmaniye'mize avdet etmesi, geri dönmesi tarihimize saygının bir gereğidir" açıklamalarında bulundu.
DÖRTYOL İKİYE BÖLÜNDÜ
Başkanın açıklamaları, Dörtyol halkı arasında fikir ayrılıklarına yol açtı. İlçede bazı vatandaşlar Osmaniye’ye bağlanmanın ulaşım ve hizmet açısından avantaj sağlayacağını düşünürken, büyük çoğunluk Hatay’a bağlı kalmak istediklerini dile getirdi.
"HATAYLIYIZ VE ÖYLE KALMAK İSTİYORUZ"
66 yaşındaki Dörtyollu Alaattin Aslan, ilçenin tarihsel bağları nedeniyle Hatay'da kalması gerektiğini belirtti. Aslan, "Ben Dörtyolluyum, ailem Dörtyol'un kurucularındandır. Eskiden Dörtyol, Osmaniye'ye bağlıydı çünkü o dönem Hatay henüz Türkiye'ye katılmamıştı. 1939'da Hatay Türkiye'ye katıldıktan sonra Dörtyol da Hatay'a bağlandı.
Bugün halen zaman zaman ‘Dörtyol yeniden Osmaniye'ye bağlansın mı?' diye soruluyor. Evet, Osmaniye bize çok yakın, sadece 30 kilometre mesafede. Antakya ise yaklaşık 94-95 kilometre uzaklıkta." diye konuştu.
"BU BİZİM İÇİN ONUR MESELESİDİR"
Benzer bir görüşü paylaşan Mehmet Şadi Ünal ise, "Ben bir Dörtyollu olarak Osmaniye'ye bağlanmak istemiyorum. Osmaniye'yi severim ama Hataylı olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Hataylı olmak, Dörtyollu olmak daha güzeldir. Bu konu çok sık olmasa da zaman zaman gündeme geliyor.
Ben her zaman, arkadaşlarımın da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Osmaniye'ye bağlanmak istemiyoruz. Bu saatten sonra neden böyle bir değişiklik olsun? Biz Hataylıyız ve Hataylı kalmak istiyoruz. Bu bizim için bir onur meselesidir" dedi.
"GÜÇLENMEK İSTİYORLARSA ANDIRIN’I ALSINLAR"
Bir başka Dörtyollu olan İsmail Sarı ise, Osmaniye’nin büyümek istiyorsa Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesini talep etmesini önerdi. Sarı, "Osmaniye güçlenmek istiyorsa, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Osmaniye'ye bağlanabilir. Ama Dörtyol, bu memleketin temel taşıdır. Suriye'nin Türkleşmesi açısından da Dörtyol'un Antakya'da, yani Hatay'da kalması gerekir. Bu bölge stratejik açıdan çok önemlidir ve Dörtyol'un Hatay'a bağlı kalması gerektiğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.
"OSMANİYE'YE BAĞLANMASINI İSTİYORUM"
Öte yandan genç nüfustan farklı sesler de yükseliyor. 18 yaşındaki Meryem Sebektaş, "Bence Osmaniye'ye bağlanmamız gerekiyor. Böylece daha iyi iletişim kurabiliriz. Ulaşım açısından da sık sık gidip gelmek mümkün olur. Hizmet açısından da bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle gençler için daha fazla imkan ve daha güçlü bir iletişim ağı oluşur. Bu yüzden Osmaniye'ye bağlanmasını istiyorum" diye konuştu.
RESMİ BİR ADIM HENÜZ YOK
Başkan Çenet’in sosyal medya açıklamaları ve temsili harita paylaşımı sonrasında kamuoyunda tartışmalar büyürken, konuyla ilgili henüz resmi bir başvuru ya da idari işlem yapılmadığı öğrenildi. Ancak konu, önümüzdeki dönemde daha da alevlenebilir.