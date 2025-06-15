Trabzon'da Yaylada Kaybolan 75 Kişinin Son Durumu Ne? Vali Canlı Yayında Açıkladı

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Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı ​​​​​​​Mahallesi'nin kırsal kesimine doğa yürüyüşü için giden grup, yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetti. Bir süre yürüdükleri arazide dönüş yolunu bulamayan gruptakiler, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Grubun yerinin belirlenerek bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, tv100 yayınında kaybolan ekibin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

KAYBOLAN 75 KİŞİ BULUNDU

75 kişinin bulunduğunu aktaran Vali Yıldırım, “Doğa yürüyüşü yapan 75 kişi yürüyüşten dönerken akşam üzeri sis çökünce yollarını kaybediyorlar. Telefon ile ulaştık fakat konum atamadılar. Ekiplerimiz anında yola çıktı ve arkadaşlarımıza 2 buçuk saat içerisinde ulaştılar.

'SAĞLIK SORUNLARI YOK'

Yürüyüş yaptıkları için donanımları da vardı. O yüzden yürüyüşe uygun olduğu için sağlık sorunları yok. Ekiplerimiz onları aldı, şu anda dönüyorlar. Telefon bağlantısını kesmeden kara üzerinden ulaştık” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: tv100