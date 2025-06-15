Yaylada Doğa Yürüyüşüne Çıkmışlardı... Trabzon'da 75 Kişilik Grup Kayboldu!

Trabzon’da yaylada doğa yürüyüşü yapan 75 kişilik grup, yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybedip kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaylada Doğa Yürüyüşüne Çıkmışlardı... Trabzon'da 75 Kişilik Grup Kayboldu!
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Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı ​​​​​​​Mahallesi'nin kırsal kesimine doğa yürüyüşü için giden grup, yoğun sis nedeniyle yönlerini kaybetti.

Bir süre yürüdükleri arazide dönüş yolunu bulamayan gruptakiler, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Grubun yerinin belirlenerek bölgeye jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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