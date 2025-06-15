Ardahan'da Korkunç Olay! 20 Yaşındaki Engelli Genç Ayı Saldırısında Can Verdi

Ardahan'da 20 yaşındaki zihinsel engelli genç, korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Hayvan otlatırken ayı saldırısına uğrayan Eray Pompe hayatını kaybetti.

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Ardahan'da Korkunç Olay! 20 Yaşındaki Engelli Genç Ayı Saldırısında Can Verdi
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Korkunç olay, Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Ardıçdere köyünde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Hayvan otlamak için arazide bulunan Eray Pompe’den (20) haber alamayan yakınları meraya gitti.

AYI SALDIRDI

Eray Pompe’nin ayı saldırısına uğradığını ve yaralandığını fark eden yakınları durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan çalışmada, Eray Pompe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Otopsi için işlemler başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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