Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankalar Taksit Sayısını ve Nakit Avans Limitini Değiştiriyor

NAKİT AVANSIN ARTILARI VE RİSKLERİ NELER?

Nakit avans işlemleri, kısa vadeli nakit ihtiyacı olanlar için cazip bir çözüm olabilir. Ancak uzmanlar, bu yöntemin bazı riskler içerdiğine dikkat çekiyor:

Yüksek Faiz Uygulanabilir: Nakit avans çekimlerinde, alışveriş işlemlerine göre daha yüksek faiz oranları geçerli olabilir. Aylık faiz oranlarının ortalama %3 seviyelerinde olduğu ifade ediliyor.

Faizsiz Değil: Taksitli nakit avans işlemleri cazip görünse de, bu işlemler genellikle faizsiz değil ve ek maliyetler oluşturabiliyor.

Kredi Limitini Tüketir: Çekilen avans, kart limitinden düşülür. Bu da günlük harcamalarda sınır oluşturabilir.

Kredi Notuna Etkisi Olabilir: Düzenli ödeme yapılmaması durumunda nakit avans kullanımı, kredi notunu olumsuz etkileyebilir. Bankalar bu işlemleri daha riskli kategoride değerlendirebilir.

Acil Durumlar İçin Kullanışlı: Tüm bu risklere rağmen, kontrollü kullanım ve zamanında ödeme sayesinde nakit avans, kısa süreli maddi sıkışıklıklar için etkili bir çözüm olabilir.