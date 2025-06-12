Otoyolda Linç Gibi Saldırı: Önü Kesildi, Darbedildi, Su ile Ayıltılmaya Çalışıldı!

Mersin-Adana otoyolunda trafikte başlayan tartışma, yol ortasında şiddet olayına dönüştü. Önü kesilen sürücü araçtan indirilip darbedildi, bayılınca su dökülerek ayıltılmaya çalışıldı. Dehşet dolu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Mersin-Adana otoyolunda iki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma şiddet olayına dönüştü. Önü kesilen bir araçtan zorla indirilen sürücü, yol ortasında tekme ve yumruklarla darbedildi. Baygınlık geçiren sürücüye, saldırganlardan biri su dökerek müdahale etmeye çalıştı.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin sınırlarında, Adana gişelerine yakın bir noktada meydana geldi. Trafikte yaşanan gerilim sonrası iki sürücü arasında başlayan tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Önü kesilen araçtaki sürücü, yol ortasında zorla indirildi.

4 kişinin bulunduğu bir grubun ortasında kalan sürücüye, 2 kişi saldırarak defalarca tekme ve yumruk attı. Şiddet sonucu baygınlık geçiren adama, olay yerindeki bir kişi su dökerek ayıltmaya çalıştı. Yaşananlar, yoldan geçen bir başka araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Kaynak: İHA

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