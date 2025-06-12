Ordu’da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Katil Zanlısı Yakalandı

Ordu’nun Kabataş ilçesinde, husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sefer P., Mesut Aksu’yu bıçaklayarak öldürdü ve olay yerinden kaçtıktan sonra yakalandı.

Ordu’da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Katil Zanlısı Yakalandı
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Ordu’nun Kabataş ilçesi Yakacık Mahallesi’nde, 11 Haziran 2025 gecesi meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Sefer P. (46) ile Mesut Aksu (39) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Sefer P. yanında taşıdığı bıçakla Mesut Aksu’yu göğüs kafesi ve karın bölgesinden bıçakladı. Olayın ardından kaçan Sefer P., jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, evli ve üç çocuk babası Mesut Aksu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aksu’nun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Gözaltına alınan Sefer P.’nin ifadesi alınırken, olayın arka planındaki husumetin detayları ve cinayetin nedeni araştırılıyor. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

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Kaynak: İHA

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