Burdur'da Korkunç Cinayet! Genç Kadın Evinde Bıçaklanarak Öldürüldü

Burdur'da bir kadın gece yarısı evinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili olarak 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

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Burdur'da Korkunç Cinayet! Genç Kadın Evinde Bıçaklanarak Öldürüldü
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Burdur'da Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta yaşayan iki çocuk annesi Özge Bedir (35) ile evine gelen Tülay A. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Tülay A, Bedir'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Özge Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bedir'in cenazesi, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burdur'da Korkunç Cinayet! Genç Kadın Evinde Bıçaklanarak Öldürüldü - Resim : 1

SALDIRGAN DA YARALIYDI

Polis ekipleri, saldırgan Tülay A'yı ve olayla ilgisi olduğu düşünülen Seray Ö'yü (22) gözaltına aldı. Yaralı olduğu anlaşılan Tülay A, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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