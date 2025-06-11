İstanbul'da Esrarengiz Olay! Ormana Girdi, Bir Daha Haber Alınamadı

İstanbul Pendik’te 49 yaşındaki Şaban Aksoy, Aydos Ormanı’na girdikten sonra kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, drone ve iz takip köpekleriyle arama çalışmalarına başladı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Esrarengiz Olay! Ormana Girdi, Bir Daha Haber Alınamadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Pendik ilçesinde orman içinde haber alınamayan şahıs için arama çalışmaları başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde Şaban Aksoy (49) isimli şahıs, Pendik Veli Baba Mahallesi Aydos Ormanı yolu üzerinde aracını yol üzerine park edip Aydos Ormanı'na girdi.

BİR DAHA HABER ALINAMADI

Bir süre sonra Aksoy'dan haber alamayan ailesi ekiplere ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aksoy'u bulmak için hassas burunlu köpek ve dron ile arama çalışmaları başlattı.

Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Pendik
Son Güncelleme:
Ferdi Zeyrek’in Ölümünde 2 Şüpheli Gözaltına Alındı: Kaçak Akımı Bildirmemişler! Ferdi Zeyrek’in Ölümünde 2 Şüpheli Gözaltına Alındı: Kaçak Akımı Bildirmemişler!
Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı Uzmanlardan Bayramda Çiğ Et Uyarısı
Ege Denizi'nde Deprem Ege Denizi'nde Deprem
9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek 9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek
ÇOK OKUNANLAR
Ferdi Zeyrek’in Ölümünde 2 Şüpheli Gözaltına Alındı: Kaçak Akımı Bildirmemişler! Ferdi Zeyrek’in Ölümünde 2 Şüpheli Gözaltına Alındı: Kaçak Akımı Bildirmemişler!
Ege Denizi'nde Deprem Ege Denizi'nde Deprem
İstanbul'da Esrarengiz Olay! Ormana Girdi, Bir Daha Haber Alınamadı İstanbul'da Esrarengiz Olay! Ormana Girdi, Bir Daha Haber Alınamadı
Filistin Son Dakika Golüyle Elendi, Avustralya Dünya Kupası Biletini Aldı Avustralya Dünya Kupası Biletini Aldı
Rayan Cherki Resmen Manchester City'de Rayan Cherki Resmen Manchester City'de