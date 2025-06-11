İstanbul'da Esrarengiz Olay! Ormana Girdi, Bir Daha Haber Alınamadı
İstanbul Pendik’te 49 yaşındaki Şaban Aksoy, Aydos Ormanı’na girdikten sonra kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, drone ve iz takip köpekleriyle arama çalışmalarına başladı.
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İstanbul'un Pendik ilçesinde orman içinde haber alınamayan şahıs için arama çalışmaları başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde Şaban Aksoy (49) isimli şahıs, Pendik Veli Baba Mahallesi Aydos Ormanı yolu üzerinde aracını yol üzerine park edip Aydos Ormanı'na girdi.
BİR DAHA HABER ALINAMADI
Bir süre sonra Aksoy'dan haber alamayan ailesi ekiplere ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aksoy'u bulmak için hassas burunlu köpek ve dron ile arama çalışmaları başlattı.
Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.
Kaynak: İHA
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