Ege Denizi'nde Deprem
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Ege Denizi'nde saat 22.52'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 67.7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 10, 2025
EGE DENIZI https://t.co/BBseVwyaRf
10.06.2025, 22:52:58 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 67.7 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi