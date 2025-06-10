Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Kütahya'da Deprem
Kandilli Rasathanesi, Kütahya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 21.24'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 10, 2025
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/DOqhGKElkv
10.06.2025, 21:24:44 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.4 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi