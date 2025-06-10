Ferdi Zeyrek’i Ölüme Götüren Detaylar Ortaya Çıktı: Koruma Sisteminde Ciddi Güvenlik Açığı!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği elektrik akımı faciasına dair bilirkişi raporunda, makine dairesindeki önlemlerin korozyona uğradığı ve ana şalterde koruma önlemi bulunmadığı belirtildi. Raporda olası ihmal iddialarının da değerlendirileceği kaydedildi.

Ferdi Zeyrek’i Ölüme Götüren Detaylar Ortaya Çıktı: Koruma Sisteminde Ciddi Güvenlik Açığı!
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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde dün, saat 17.05'de yaşamını yitirdi. Olayın ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından Zeyrek’in evinde detaylı inceleme yapıldı. Ayrıca, olay yerinde bulunan itfaiye ve sağlık personelleri ile Zeyrek’in komşularının da aralarında bulunduğu 2’si şüpheli sıfatıyla 20’den fazla tanığın ifadesi alındı.

'68- 80 VOLT DALGALANAN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞ'

Ayrıca, makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti de olay yerinde keşif çalışması yaparak teknik tespitlerde bulundu. Ön incelemelerde, Başkan Zeyrek’in evindeki havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğu ve tesisatta nem oluştuğu belirlendi. Raporda, 50 volt üzerindeki elektrik akımı öldürücü olarak nitelendirildi. Raporda Başkan Zeyrek'in yaklaşık 68- 80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirtildi.

'KAÇAK AKIM KORUMA SİSTEMİ İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ'

Bilirkişi raporunda, havuz makine dairesinde kaçak akım koruma sisteminin bulunmasına rağmen sistemin korozyona uğrayarak işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise kaçak akım koruma önleminin bulunmadığı ifade edildi. Filtreleme sistemindeki arızayı kontrol etmek üzere makine dairesine giren Zeyrek’in, ıslak ve nemli zeminde çıplak ayakla bulunduğu da rapora yansıdı.

İHMAL İDDİALARI DEĞENDİRİLECEK

Yapı ruhsatına ilişkin detayların da yer alacağı bilirkişi raporunun, tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Raporda, teknik incelemelerin ardından olayın meydana geliş şekli ve olası ihmal iddialarının da değerlendirileceği kaydedildi. Raporun yarın Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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