Ferdi Zeyrek, Terörsüz Türkiye, Yeni Anayasa, Enflasyonla Mücadele... Cevdet Yılmaz'dan Canlı Yayında Flaş Açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tv100 ekranlarında tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve tv100 Moderatörü Cansu Canan Özgen'in sorularını yanıtladı.

FERDİ ZEYREK İLE ANISINI ANLATTI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin konuşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel seçimlerden önce Manisa ziyaretimde Cuma namazı sonrası vatandaşlarla otururken yanıma geldi ve kendisini tanıttı. Kendisinin CHP adayı olduğunu söyledi, ‘Siz bizim de Cumhurbaşkanı Yardımcımızsınız. Manisa'ya hoş geldiniz' dedi. Çok sıcak bir yaklaşımı oldu. Böyle bir anım da var kendisiyle. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bugün eşi ile görüştüm, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile de görüştüm. İkisine de taziyelerimi tekraren ilettim. Çok büyük bir acı tabii ki, bu acıyı hepimiz paylaşıyoruz.

'SORUŞTURMANIN SONUCUNU BEKLİYORUZ'

Soruşturmaya gelecek olursak, spekülasyon yapmak istemem. Hep beraber soruşturmanın da sonucunu bekliyoruz. Bu konularda acele yorumlardan kaçınmakta fayda var diye düşünüyorum. Çocuklarına ve ailesine Allah sabırlar versin diyorum"

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin önemli mesajlar veren Yılmaz, "Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli bir başarısı. Şehitlerimize, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, gazi yakınlarımıza da yine şükranlarımı sunuyorum. Onların fedakarlığıyla buraya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla da bu süreç gündeme geldi. Bölgemiz bölgenin en stratejik kritik bölgelerinden biri. Bölgemizdeki çeşitli tuzaklara düşmemek için iç huzur son derece önemli" dedi.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNEME GİRDİK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Artık çok önemli bir döneme girmiş durumdayız. Türkiye artık çok farklı bir atmosfere girmiş olacak. Terör tamamen ve kalıcı bir şekilde gündemden çıkmış olacak. Terör kalkınmanın ve demokrasinin düşmanı. Terörün olduğu yerde hiçbir özgürlüğünüz olmaz, temel haklarınızı yaşayamazsınız. Terörün olmadığı bir ortam çok farklı bir atmosfer oluşturur.

Terörün çok büyük maddi maliyetleri de var. Farklı varsayımlarla hesaplar da yapılıyor. Yakın zamanda yapılan bazı hesaplara göre 2 trilyon dolara kadar maliyet hesaplamaları var. Bu çok önemli bir kalkınma meselesi aynı zamanda. Terörün zararı gibi ortadan kalkmasının da ciddi faydaları var. Doğu ve Güneydoğu’nun uzun zamandır kullanılamayan potansiyeli devreye geçecek."

SİLAH BIRAKMA İÇİN NET TARİH BELLİ Mİ?

Yılmaz, terör örgütü PKK'nın ne zaman silah bırakacağına ilişkin soruya, "Tam bir takvim vermek kolay değil bu süreçte. En kısa sürede olması gereken bir süreç. Provokasyon yapmak isteyenler olabilir, vatandaşın kafasını karıştırmak isteyenler de olabilir. Dolayısıyla bu işin en kısa sürede gerçekleşmesi esastır. Bir taraftan da bu provokasyonlara, dezenformasyonlara karşı çok uyanık olmamız lazım halk olarak. Bu konuda acı tecrübelerimiz var. Bu konularda en önemli unsur kısa sürede bu sürecin tamamlanması" yanıtını verdi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yılmaz, yeni Anayasa çalışmaları hakkında ise şöyle konuştu:

"Öncelikle şunu tespit etmemiz lazım. Bizim mevcut anayasamız bir darbe anayasasıdır. Türkiye, cumhuriyetin 2’nci yüzyılına girmiş durumda. Bir taraftan 15 Temmuz’la vesayeti tasfiye etmiş bir ülkeyiz. Sivil otoritenin tamamen hakim olduğu tarih 15 Temmuz sonrası çok daha net ortaya çıktı. Türkiye artık eski Türkiye değil. Bu darbe anayasası utancından Türkiye’nin kurtulması ve sivil bir anayasanın yapılabilmesi lazım. Bu partiler üstü bir mesele. Türkiye’yi sivil ve özgürlükçü bir anayasa yakışır. Yeni anayasa da ortak akıl ve vicdanla olacak. Bunu çeşitli bahanelerle farklı yerlere çekmeye çalışanlar da Türkiye’ye haksızlık yapıyorlar. Yapmaları gereken kabul etmedikleri konuları ortaya koymak ve ortak akılla, müzakereyle bu işlerin olgunlaştırılması."

İNFAZ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN TARTIŞMALAR

İnfaz düzenlemesine ilişkin eleştirilere yanıt veren Yılmaz, "Mevcut infaz düzenlemesi ne getiriyor hatırlatmakta tekrar fayda var. İnfaz düzenlemesinde toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldıracak önemli değişiklikler var. Bunun dışında kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve hastalar için bu düzenlemede iyileştirici düzenlemeler var. Kovid düzenlemesi ise ayrı bir başlık. Kovid döneminde de birtakım düzenleme ihtiyaçları doğmuştu. Burada şöyle bir argüman var. Aynı tarihte 2 kişi suç işliyor örneğin. Birinin hükmü daha erken belirleniyor. Hükmü daha erken belirlenenler kovid yasalarından faydalandılar. Aynı tarihte suç işleyip karar süreci uzayanlar bundan faydalanamadılar. Bu konuya ilişkin hususlar önümüzdeki süreçte Meclis’imizin takdiridir" dedi.

ENFLASYONDA TEK HANE HEDEFİ

Yılmaz, enflasyondaki düşüşün rakamlarda net bir şekilde görülebildiğini ifade ederek yıl sonu için enflasyonda 20'li rakamların, gelecek yıl 10'lu rakamların ve bir sonraki yıl ise tek hanelerin konuşulabileceğini söyleyerek vatandaşın da bu rahatlamayı daha net hissedeceğini kaydetti.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yılın mayıs ayında 75,5 olan yıllık enflasyon oranı, bu yılın mayıs ayı itibarıyla 35,4’e düştü. Yani 40 puanın üzerinde iyileşme var. 12 aydır üst üste bu yıllık oran düşüyor. En son 1,5 gibi bir rakam çıktı. Bu OVP programımızın bir başarısı. Önümüzdeki 6 aylık dönemde de bu eğilimin devam etmesini bekliyoruz ve yıl sonu itibarıyla da 20’li rakamları konuşmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl 10’lu rakamlar ve bir sonraki yıl ise tek haneye düşmeyi hedefliyoruz.

Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı. Hangi göstergeye bakarsanız bakın Türkiye ekonomisi istikrarını artırıyor, sağlıklı bir büyüme yapısı geliştiriyor ve her geçen yıl bu hedeflerine daha fazla yaklaşıyor."

Kaynak: tv100