On Binler Ferdi Zeyrek İçin Ağladı, Özgür Özel Taziyeleri Kabul Etti

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran’da elektrik akımına kapılmış, organlarının hasar alması sonrasında yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Ferdi Zeyrek'ten dün acı haber geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Zeyrek'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek’in ölüm nedenini 'kardiyak arrest' olarak açıkladı.

48 yaşında hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bugün kılınan cenaze namazının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, taziyeleri kabul etti.

CHP Genel Başkanı'na taziye sırasında CHP Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Grupbaşkanvekili Murat Emir ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gibi isimler eşlik etti.

Kaynak: Haber Merkezi