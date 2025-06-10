Ferdi Zeyrek'e En Yakın Dosttan Yürek Burkan Veda

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran’da elektrik akımına kapılmış, organlarının hasar alması sonrasında yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Yakınları ve Manisalılar hastane önünde nöbet tutarken, Zeyrek’in ün hayatını kaybettiği açıklamıştı.

ÖLÜM NEDENİ 'KARDİYAK ARREST'

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek’in ölüm nedeni şöyle açıklamıştı: 5 Haziran Cuma günü saat 23.30'dan itibaren devam eden Başkanımız Ferdi Zeyrek'in tedavisi ve yoğun bakıma alınma süreçleri sonrasında bugün saat 17.05 itibarıyla kardiyak arrest nedeniyle Sayın Başkanımız vefat etti, kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Ben kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Manisa’nın efesi olarak adlandırılan Ferdi Zeyrek, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Zeyrek’in tabutu ‘En büyük başkan bizim başkan’ sloganları eşliğinde taşındı.

ÖZGÜR ÖZEL, DAKİKALARCA AĞLADI

Cenazede gözyaşları sel olurken, yakın dostu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in duygusal anları da yürekleri yaktı. Onlarca kişi tabuta sarılıp ağladı. Manisa ‘Efesi’ni son yolculuğuna dualarla uğurladı.

'YÜREĞİNİ KAZANMADIĞI BİR KİŞİ YOK'

Anma töreninde konuşan Özgür Özel, çocukluk arkadaşına şu sözlerle veda etti: Bana diyordu ki ‘Yüküm ağır. Burayı, memleketi emanet ettin, gittin.’ Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti, gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. O gidince ne yapacağız bilmiyorum. Onun kadar çok sevilmeyi, onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biriydi. Mesela hitabeti iyi değildir, kürsüsü. Ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki dinleyen ağzının içine düşer. Bir sohbet edip, bir elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı bir kişi yok.

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sitede havuzun makine dairesinde meydana gelen arızaya bakmak için aşağı indi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞTI

Saat 23.45 sıralarında depoya inen Zeyrek elektrik akımına kapıldı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.30 sıralarında 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıda Zeyrek'e elektrik çarptığına dair ihbar alındığını belirtti.

DURUMU KRİTİKTİ

Ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını aktaran Zeren, "Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi