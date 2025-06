Ferdi Zeyrek'in Kızından Babasına Son Sesleniş! Her Satırı Kahretti: 'Babacığım, Eğer Beni Görüyorsan...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran’da elektrik akımına kapılmış, organlarının hasar alması sonrasında yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Ferdi Zeyrek'ten dün acı haber geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Zeyrek'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek’in ölüm nedenini 'kardiyak arrest' olarak açıkladı. Ferdi Zeyrek, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Zeyrek'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek babasına son kez seslendi.

Sosyal medya hesabından aile fotoğraflarını paylaşan Nehir Zeyrek, şu satırları yazdı:

'ANNEMLE KIZARDIK BAZEN'

"Benim babam nasıl biriydi, biliyor musunuz? Dürüsttü… Hem de çok dürüsttü. Siyasetin içinde olmasına rağmen, asla yalan söylemezdi. Çalışkandı… Sabah saat sekizde işe gider, gece ikide dönerdi.

Annemle birlikte kızardık bazen:

“Seni hiç göremiyoruz.” derdik.

O ise hep aynı cevabı verirdi:

“Bir ay daha sabredin, her şeyi yoluna koyacağım.”

Ama o “bir ay”lar hiç bitmedi…

'BAZEN SABAH İŞE GİTMEDEN ÖNCE...'

Manisa’yı çok severdi. Her büyüğünü, her küçüğünü, her hayvanı… Her şeyiyle kucaklardı. Hayat doluydu. Denize gitmeyi, spor yapmayı, yeni diller öğrenmeyi severdi. Ama her şeyden önce, çok iyi bir babaydı.

Bize vakit ayıramadığında mahcup olurdu. Birlikte konsere gitmek, yeni şehirler keşfetmek, bazen de sadece sabah işe gitmeden önce uykulu uykulu sarılmak isterdi.

'ARTIK BİR BABAM YOK'

Bana hep şunu derdi:

“Baban varsa sorun yok.”

Ama benim artık bir babam yok.

Şimdi odamdayım. Elimde kalan anılarla, kardeşlerimin ve annemin yanındayım. Bu ani ölümün şokunu atlatmaya, içimizdeki yaraları sarmaya çalışıyoruz.

Toparlanacağız… Toparlanmalıyız ki, hesabını sorabilelim. Babacığım, eğer beni görüyorsan… Sen, bu dünyada en çok sevdiğim insandın. Hâlâ öylesin. Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi… Haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım.

Seni çok seviyorum.

Her şeyin"

