Freud’a Göre Aptallığın En Net İşareti: Bu Davranışı Gösterenle Uğraşmayın

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Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’un insan davranışlarına dair dikkat çeken tespitlerinden biri, aptallığı anlamanın şaşırtıcı derecede net bir yolunu işaret ediyor. İnsan psikolojisi üzerine devrim niteliğinde çalışmalar yapan Freud, yalnızca bilimsel değil, günlük yaşamda da rehber niteliği taşıyan fikirler ortaya koydu. Ona göre, bir kişinin zekâ düzeyini anlamanın en belirgin yolu, o kişinin utanma duygusuna sahip olup olmamasıdır. Freud’a göre, utanç duygusunun tamamen yokluğu, aptallığın en açık göstergesidir.

“UTANÇ DUYMUYORSA DİKKAT!”

Freud’a göre, bir kişinin söylediği ya da yaptığı şey karşısında içinizde en ufak bir rahatsızlık ya da utanç hissi oluşmuyorsa, büyük olasılıkla akıl dışı bir durumla karşı karşıyasınızdır. Bu gibi anlarda, kişinin mantık dışı tutumları sizi şaşkına çevirir ve Freud’a göre bu şaşkınlık, karşınızdaki kişinin akıl seviyesini sorgulamanız için bir işarettir.

KENDİNİZİ KANITLAMAYA DEĞİL, OLDUĞUNUZ GİBİ KALMAYA ODAKLANIN

Freud’un mesajlarından biri de, sürekli olarak başkalarının onayını aramak yerine, kendin olmanın değerini fark etmektir. Eğer çevrenizdekiler sizi takdir etmiyorsa, bu onların algısıyla ilgili bir sorundur, sizin değerinizi azaltmaz. Kendinizi ispatlamaya çalışmak yerine, içsel gücünüze odaklanarak varlığınızı olduğu gibi kabul etmeniz gerektiğini vurgular.

SİZE İNANMAYANLARI KİŞİSELLEŞTİRMEYİN

Bazı insanlar, ne yaparsanız yapın size inanmak istemez. Bunun için türlü bahaneler üretir, sizi küçümser veya görmezden gelirler. Freud’un yaklaşımına göre, bu tavırları kişisel algılamak yerine kendinize olan inancınızı korumanız gerekir. Zamanla, gerçekten sizi anlayan ve takdir eden insanlar çevrenizde yerini alacaktır.

GERÇEK DEĞER ZAMANLA ANLAŞILIR

Freud’un felsefesine göre, değerli olan şey hemen fark edilmez ama zamanla kıymeti ortaya çıkar. Sizi anlamayanları zorlamak yerine, hayatınıza doğru insanların dahil olmasına izin vermek gerekir. Gerçek mutluluk ve sağlıklı ilişkiler, kendiniz olmaktan vazgeçmediğinizde mümkün olur.

Kaynak: Haber Merkezi