40 Yıllık Bahçıvanların Bile Yaptığı Hata Ortaya Çıktı! Çiçekleriniz ve Ağaçlarınızda Bu Hastalığa Dikkat

Pek çok bahçıvanın doğal çözüm olarak tercih ettiği karbonat (sodyum bikarbonat), doğru kullanıldığında bahçede etkili sonuçlar sağlasa da, bazı durumlarda toprağa ve bitkilere zarar verebiliyor. Uzmanlar, özellikle kabartma tozu ve soda külünün yanlış kullanımıyla yapılan hatalara karşı uyarıyor.

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40 Yıllık Bahçıvanların Bile Yaptığı Hata Ortaya Çıktı! Çiçekleriniz ve Ağaçlarınızda Bu Hastalığa Dikkat
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Karbonat, özellikle bahçelerde mantar kaynaklı sorunlar olan küllemeye karşı yaygın biçimde kullanılıyor. Floks çiçekleri, bektaşi üzümü, kabak, salatalık ve balkabaklarında sık görülen bu hastalığa karşı basit bir karışım çözüm olabilir.

Bu karışımı hazırlamak için:

2 yemek kaşığı karbonat veya

1 yemek kaşığı soda külü,

1 kova (yaklaşık 10 litre) su

50 gram rendelenmiş doğal çamaşır sabunu
karıştırılıyor ve sorunlu bitkilerin üzerine püskürtülüyor.

40 Yıllık Bahçıvanların Bile Yaptığı Hata Ortaya Çıktı! Çiçekleriniz ve Ağaçlarınızda Bu Hastalığa Dikkat - Resim : 1

BAKIR SÜLFATLA DESTEKLENMİŞ DOĞAL GÜBRE

Bahçıvanların sıklıkla başvurduğu başka bir yöntem de karbonatla hazırlanan bakır bazlı gübredir. Bu karışım, bitkilerin mantar hastalıklarına karşı korunmasına yardımcı olurken, bakırın yavaş salınımını sağlayarak bitkilere nazik bir destek sunar.

Doğru karışım şu şekilde hazırlanıyor:

100 gram bakır sülfat,

100 gram karbonat (veya 80 gram kalsine soda),

80 ml sıvı sabun,

10 litre su.

Hazırlama adımları:
Öncelikle su hafifçe ısıtılır ve bakır sülfat karıştırılır. Ayrı bir kapta karbonat ılık suda çözülür, sabun eklenir. Soğuyan bakır karışımına, karbonatlı çözelti yavaş yavaş ilave edilir. Son olarak, karışım 10 litreye tamamlanır. Karışımın doğru sırayla ve ölçülerde hazırlanması büyük önem taşıyor.

HER DURUMDA UYGUN DEĞİL

Karbonat her ne kadar doğal bir çözüm olarak görülse de, bazı durumlarda kullanılması kesinlikle tavsiye edilmiyor.

Örneğin:

Asitli toprakları dengelemek amacıyla karbonat kullanmak toprak yapısını bozabilir.

Yaprak sararması gibi besin eksikliği kaynaklı sorunlarda (özellikle potasyum ve azot yetersizliğinde) karbonat kullanımı, sorunu çözmek yerine daha da ağırlaştırabilir.

Sümüklü böceklere karşı karbonat serpmek ise toprağın verimini düşürerek uzun vadede ciddi zarar verebilir.

40 Yıllık Bahçıvanların Bile Yaptığı Hata Ortaya Çıktı! Çiçekleriniz ve Ağaçlarınızda Bu Hastalığa Dikkat - Resim : 2

DENEYİMLİ BAHÇIVANLAR BİLE HATA YAPIYOR

Uzmanlar, doğal çözümlerin etkili olabilmesi için doğru bilgi ve uygulamanın şart olduğunu vurguluyor. Bahçe bakımında karbonat gibi maddelerin rastgele değil, bitkinin ihtiyaçlarına ve toprak yapısına uygun şekilde kullanılması gerektiği hatırlatılıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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