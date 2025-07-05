Ne Google Ne META, İkisiyle de Baş Edemedi! 20 Yıllık Mücadelesi Son Buldu: Ünlü Teknoloji Devi İflas Bayrağını Çekti

TEKNOLOJİ YETMEDİ, REKABET EZİP GEÇTİ

2006 yılında basit bir Excel tabanlı araçla kurulan Marin Software, dijital kampanyaları yönetme ve analiz etme alanında öncü yazılımlar geliştirmişti. Ancak şirket, kâr etmekte zorlandı ve özellikle 2015 sonrası gelirlerinde sürekli düşüş yaşadı. Kasım ayında açıklanan mali tablolar, zararların 350 milyon doları aştığını ortaya koydu.

Google ve Meta gibi büyük teknoloji firmalarının agresif pazar stratejileri ve reklam teknolojisindeki hızlı entegrasyonları karşısında rekabet gücünü yitiren Marin Software, yalnızca 5,7 milyon dolarlık varlığa karşılık 2,8 milyon dolar borçla iflasın eşiğine geldi. Sürecin sonunda şirketin Nasdaq’taki hisseleri de işlemden çıkarıldı.