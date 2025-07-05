Ne Google Ne META, İkisiyle de Baş Edemedi! 20 Yıllık Mücadelesi Son Buldu: Ünlü Teknoloji Devi İflas Bayrağını Çekti
Dijital reklamcılık alanında bir dönem adından söz ettiren Marin Software, sektördeki dev rakipleriyle rekabet edemeyince iflas bayrağını çekti. Yaklaşık 20 yıl önce faaliyetlerine başlayan şirketin kalan varlıklarının, Teksaslı milyarder Joseph Liemandt’ın yatırım şirketine devredileceği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkezi San Francisco'da bulunan Marin Software, 2013 yılında 425 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak adeta sektörün parlayan yıldızı olmuştu. Şirket; Apple, AT&T gibi büyük müşterilere sunduğu dijital reklam yönetim yazılımlarıyla dikkat çekmişti. Ancak zamanla dijital reklamcılık pazarında Google ve Meta gibi devlerin etkisini artırması, Marin Software'in pazar payını hızla eritti.
PERSONELİN ÜÇTE BİRİNİ İŞTEN ÇIKARMIŞTI
Rekabet karşısında zorlanan şirket, 2024’te mali darboğazın etkisiyle küçülmeye gitmiş ve personelinin yaklaşık üçte birini işten çıkarmıştı. Nihayetinde Marin Software, Delaware’de mahkemeye iflas başvurusunda bulundu.
SATIŞ SÜRECİ BAŞLADI
Marin Software’in kurucusu ve CEO’su Chris Lien, yaptığı açıklamada şirketin kalan varlıklarının, Teksas merkezli yatırım şirketi ESW Capital’e bağlı bir fona devredileceğini doğruladı. Lien, sürecin tüm alacaklılara ödeme yapılacak şekilde planlandığını ve kalan çalışanların satış tamamlanana kadar görevde kalacağını belirtti.
TEKNOLOJİ YETMEDİ, REKABET EZİP GEÇTİ
2006 yılında basit bir Excel tabanlı araçla kurulan Marin Software, dijital kampanyaları yönetme ve analiz etme alanında öncü yazılımlar geliştirmişti. Ancak şirket, kâr etmekte zorlandı ve özellikle 2015 sonrası gelirlerinde sürekli düşüş yaşadı. Kasım ayında açıklanan mali tablolar, zararların 350 milyon doları aştığını ortaya koydu.
Google ve Meta gibi büyük teknoloji firmalarının agresif pazar stratejileri ve reklam teknolojisindeki hızlı entegrasyonları karşısında rekabet gücünü yitiren Marin Software, yalnızca 5,7 milyon dolarlık varlığa karşılık 2,8 milyon dolar borçla iflasın eşiğine geldi. Sürecin sonunda şirketin Nasdaq’taki hisseleri de işlemden çıkarıldı.