Cafer Mahiroğlu Hakkında Yakalama Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında, "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

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Cafer Mahiroğlu Hakkında Yakalama Kararı
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İBB soruşturmalarında verdiği ifadelerle tanınan Aziz İhsan Aktaş’ın kurduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Halk TV Yönetim kurulu başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı verildi.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsacılığı'ndan alınan bilgide, Başsavcılığın, 2024/236201 soruşturma sayılı dosyasında, "suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, vergi usul kanununa muhalefet etmek" suçlarından hakkında soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş’ın alınan beyanı ve yapılan araştırma işlemleri kapsamında, ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerin yapılması üzerine şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

Bu nedenlerle, yurt dışına çıktığı tespit edilen şüpheli ile ilgili, İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yakalama emri kararı verildiği" bildirildi.

Kaynak: ANKA

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